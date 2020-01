Harry Potter w świecie Minecrafta. Fani tworzą darmową grę RPG

Floo Network przygotowało świetną modyfikację do Minecrafta, której zapowiedzieć pojawiła się niedawno na YouTubie. Nowy mod ma nie tylko wprowadzić do gry świat znany z książek J.K. Rowling, ale także questy, eksploracje i poszukiwanie skarbów, tworząc z moda pełnoprawny dodatek.

Harry Potter RPG w Minecrafcie

Twórcy modyfikacji do Minecrafta zdradzili, że planowo mod ma trafić do sieci za darmo i to jeszcze przed końcem stycznia 2020 roku. Warto trzymać za nich kciuki, ponieważ na zapowiedziach dzieło zapowiada się naprawdę nieźle. Jeśli chcecie spróbować, to za drobną opłatą dostępna jest wersja testowa mapy, do której link znajdziecie w opisie wideo na YT:

Według obietnic twórców, nowa modyfikacja do Minecrafta pozwoli graczom na zwiedzanie Hogwartu, rozwiązywanie zadań i zagadek logicznych, odkrywanie tajemnic i mapy czarodziejskiego świata, ale także odwiedzenie ulicy Pokątnej, na której będziemy mogli kupić wiele magicznych przedmiotów (być może będą to różdżki i towarzyszące nam zwierzęta). Oprócz tego będziemy mogli grać kooperacyjnie z przyjaciółmi, a twórcy przygotowali system magicznej walki.

Trzeba przyznać, że całość wygląda naprawdę nieźle. Twórcy mają nawet własne konto na Patreonie, gdzie możemy wesprzeć The Floo Network.