Harvey Weinstein z zarzutem gwałtu i napastowania seksualnego. Grozi mu 28 lat więzienia

Prokurator generalny hrabstwa Los Angeles Jackie Lacey napisał w oficjalnym oświadczeniu, że nowe zarzuty wobec producenta są związane z dwoma incydentami, które miały miejsce w okresie dwóch dni w 2013 roku.

Harvey Weinstein z oficjalnymi zarzutami o gwałt

Według oskarżycieli, Weinstein podobno zgwałcił kobietę w pokoju hotelowym 18 lutego 2013 roku, kiedy to włamał się do jej pokoju. Dzień później podobno napastował seksualnie inną kobietę w apartamencie hotelowym w Beverly Hills. Jak argumentował swoją decyzję Lacey:

" Wierzymy, że dowody pokażą, że oskarżony używał swoich wpływów i władzy, by otrzymywać dostęp do ofiar, a następnie je brutalnie wykorzystywać. Chcę podziękować poszkodowanym, które były na tyle odważne, by wyjść przed szereg i opowiedzieć, co je spotkało. Mam nadzieję, że wszystkie ofiary odnajdą siłę, by pójść dalej i nie żyć przeszłością. "

Jeśli zostanie skazany za te zarzuty - wśród nich m.in. gwałt, zmuszenie do kopulacji oralnej, seksualną penetrację przy użyciu siły - to Weinstein może dostać do 28 lat w więzieniu. Oskarżyciele zaznaczyli, że być może producent będzie miał 5 milionów dolarów kaucji. Biuro prokuratora generalnego rozpatruje również kolejne oskarżenia złożone przez 3 kobiety kilka miesięcy temu.

Weinstein stawił się 6 stycznia 2020 roku w sądzie w Nowym Jorku, gdzie będzie sądzony o kolejne przypadki gwałtu i napastowania seksualnego. Proces ma ruszyć za około dwa tygodnie.