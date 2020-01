Czy Hugo Weaving powróci do roli Agenta Smitha w "Matriksie 4"? Aktor skomentował sprawę

Hugo Weaving wyjaśnił dlaczego nie zamierza powrócić do roli Agenta Smitha naprzeciwko Keanu Reevesa w "Matriksie 4". W produkcji powróci również Carrie-Anne Moss, natomiast reżyserią zajmie się Lana Wachowski.

Hugo Weaving nie pojawi się w Matriksie 4

Niestety Weaving nie pojawi się w filmie, chociaż podobno początkowo były plany na to, by umieścić go w kontynuacji kultowej serii sci-fi. Aktor przyznał w rozmowie z Time Out, że otrzymał propozycję powrotu do serii, ale nie udało się niestety ustalić odpowiednich dat nagraniowych i Lana Wachowski postanowiła nie umieszczać Agenta Smitha w "Matriksie 4".

Aktor przyznał, że jest mu trochę przykro, iż nie pojawi się w nowym filmie, ale niestety tym razem się nie udało:

" To niezbyt przyjemne, bo dostałem ofertę na "The Visit", a chwilę później pojawił się "Matrix", więc wiedziałem, że go robią, ale nie wiedziałem kiedy konkretnie. Myślałem, że uda mi się połączyć obydwie produkcje i spędziliśmy 8 tygodni na ustalenie dat, które będą nam pasowały - wstrzymałem się nawet z akceptacją "The Visit". Kontaktowałem się z Laną, ale koniec końców postanowiła, że nasze daty się jednak nie pokrywają i zmieniła zdanie. Pracują nad filmem beze mnie. "

Niewątpliwie szkoda, że Hugo Weavinga zabraknie w filmie "Matrix 4". Premiera nowej części przygód Neo zadebiutuje w kinach w maju 2021 roku.