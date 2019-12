"Jackass" powraca! Paramount zdradził datę nowego filmu Johnny'ego Knoxville'a

"Cześć, jestem Johnny Knoxville, witajcie w Jackass" - tymi słowami rozpoczynały się odcinki kultowego programu telewizyjnego MTV oraz kolejne części kinowych filmów poświęconych grupie wykolejeńców o masochistycznych ciągotach. Niedługo znowu usłyszymy to zdanie. Wytwórnia Paramount Pictures zapowiedziała czwartą odsłonę długometrażowego "Jackassa".

"Jackass 4" - nowy film Jonny'ego Knoxville'a

Jak podaje Deadline, przedstawiciele Paramount ogłosili, że zajmą się produkcją nowej części filmu "Jackass". Tytuł, podobnie jak poprzednie części, będzie inspirowany programem MTV, który wystartował w 2000 roku i z miejsca zdobył międzynarodową sławę. Wszystko dzięki grupie dowodzonej przez charyzmatycznego Johnny'ego Knoxville'a, która brała udział w niepoprawnych politycznie żartach i głupkowatych popisach kaskaderskich. Program do życia powołali Knoxville, Spike Jonze oraz Jeff Tremaine.

W 2002 roku powstała pierwsza część filmu pod auspicjami Paramount. Produkcja doczekała się dwóch sequeli - "Jackass: Numer dwa" z 2006 roku i "Jackass 3D" z 2010 roku. Trzy lata później ukazał się spin-off serii "Jackass: Bezwstydny dziadek", którym Knoxville przebrany za staruszka, dokonywał serii wulgarnych żartów. Wszystkie części reżyserował Tremaine i prawdopodobnie w przypadku "Jakcassa 4" będzie podobnie.

"Jackass 4" - kiedy premiera?

Przedstawiciele wytwórni wyznaczyli już datę premiery kolejnej części serii. "Jackass 4" trafi do kin 5 marca 2021 roku. To nie jedyna duża premiera zapowiedziana na marzec 2021. W tym samym terminie ma ukazać się "Masters of the Universe" od Sony Pictures oraz niezatytułowany film Universal Studios tworzony do spółki z Warner Bros. Entertainment.

