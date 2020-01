"Jak Bóg szukał Karela" - Czesi przygotowują film o religii w Polsce

W opisie projektu na stronie zrzutka.pl możemy przeczytać, że "pomysł był prosty - grupa Czechów próbuje poznać polską religijność. Zachowuje przy tym czeski punkt widzenia – patrzy na Polskę okiem Pepika".

Czesi przygotowują film dokumentalny o religii w Polsce

Tak jesienią 2013 roku dwie firmy produkcyjne - Vernes i Plesnar & Krauss - sformułowały pomysł. Do realizacji filmu zaproszono Víta Klusáka i Filipa Remundę, znanych w Polsce ze swojego debiutu pod tytułem "Czeski sen". Kiedy film otrzymał kilka dotacji, dziesięcioosobowa ekipa wyruszyła do Polski. Jak twórcy twierdzą, rzeczywistość była jeszcze bardziej zaskakująca niż mogli się spodziewać.

"Jak Bóg szukał Karela" według twórców wyróżnia się na ich tle lekkością i humorem z jakim opisuje to, co działo się w Polsce przez ostatnie 5 lat. Czeska ekipa spotkała się między innymi ze słuchaczami Radia Maryja, z egzorcystą i ofiarami pedofilii wśród księży. Jak to wszystko się skończy? Co zdołają odkryć Czesi?

Mimo iż film otrzymał dofinansowania publiczne, nie udało się zamknąć budżetu projektu. Pierwotny plan obejmował 2 lata zdjęć, jednak zmienna sytuacja polityczna w Polsce spowodowała, że ostatecznie film był realizowany aż przez 5 lat.

Projekt możecie wesprzeć na stronie zrzutka.pl. Na razie zebrał ponad 24 tysiące złotych z 85 tysięcy wymaganych do ukończenia projektu. Do końca zrzutki zostały 22 dni (stan na 8 stycznia 2020 roku).