Jak J.J. Abrams przekonał jednego z kluczowych aktorów do powrotu w "Skywalker. Odrodzenie"?

W IX epizodzie "Gwiezdnych wojen" ujrzeliśmy wiele znajomych twarzy. Na ekran powrócili Imperator Palpatine i Lando Calrissian, jednak największe emocje wzbudziła z pewnością obecność Hana Solo. Występ bohatera był może krótki, ale kluczowy dla fabuły filmu i jego ostatecznego wydźwięku. Jak reżyserowi udało się namówić Harrisona Forda do powrotu?

"Skywalker. Odrodzenie" - jak J.J. Abrams przekonał Harrisona Forda do powrotu?

Harrison Ford dość uważnie wybiera kolejne role. Nie inaczej było w przypadku Hana Solo. Aktor usiłował nawet kiedyś przekonać twórców "Gwiezdnych wojen", by uśmiercili jego postać w "Powrocie Jedi". Nic takiego się oczywiście nie stało, ale jego życzenie zostało spełnione w "Przebudzeniu Mocy". Od chwili śmierci z ręki własnego syna, Han Solo stał się dla fanów gwiezdnej sagi przeszłością. Bohater nie powrócił w żadnej formie w kolejnej odsłonie i nic nie wskazywało na to, że w IX epizodzie miałoby się to zmienić. A jednak.

W "Skywalker. Odrodzenie", ku zaskoczeniu i bezbrzeżnej radości fanów, Han Solo objawia się swojemu synowi w kluczowym dla niego (i fabuły) momencie. To właśnie duch ojca i jego przejmująca rozmowa z Benem sprawiają, że chłopak ostatecznie powraca na Jasną Stronę Mocy i pomaga Rey pokonać Imperatora. Reżyser filmu wyjaśnił, jak udało mu się przekonać Harrisona Forda do jeszcze jednego występu.

" Spotkaliśmy się i długo rozmawialiśmy o tym, jak miałoby to wyglądać. Harrison to absolutnie wspaniały człowiek, który musi coś dobrze przemyśleć zanim to zrobi. Zawsze chce rozumieć cel i użyteczność odgrywanej przez siebie postaci. Musiałem więc usiąść i wyjaśnić mu, co zamierzam osiągnąć przez jego powrót. Dość długo o tym rozmawialiśmy i wysłałem mu scenariusz. I, jak już wiecie, zgodził się i był oczywiście wspaniały. "

J.J. Abrams wyjaśnił jeszcze jedną kwestię. Wielu fanów nie do końca rozumiało powrót Hana Solo w takiej, a nie innej formie. Czy Han był zatem Duchem Mocy, co oznaczałoby, że był na nią wrażliwy? Nic z tych rzeczy. Ojciec Bena Solo był bardziej wytworem jego wyobraźni i personifikacją wyrzutów sumienia. Odbywając tę rozmowę i niejako prosząc ojca o wybaczenie, bohater mógł w końcu zaznać spokoju.

