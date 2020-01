Jakie szanse ma "Boże Ciało" w walce o Oscara? Znamy przewidywania bukmacherów

"Boże Ciało" Jana Komasy było jedynym polskim filmem, któremu wróżono od daty premiery szansę na Oscara 2020. Opowieść o młodym chłopaku pragnącym zostać księdzem trafiła najpierw na shortlistę 15 produkcji, które mogły znaleźć się wśród właściwych nominacji, a później okazało się, że jurorzy faktycznie dali możliwość filmowi na zdobycie statuetki za Najlepszą produkcję międzynarodową. To kolejny sukces polskiego kina w ostatnich latach. W 2019 roku w tej samej kategorii został nominowany głośny film "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego - filmowca, który ma na koncie statuetkę za "Idę" z 2013 roku.

Jakie szanse ma "Boże Ciało" na Oscara? Bukmacherzy oceniają

Od 13 stycznia 2020, kiedy ogłoszono oficjalne nominacje Akademii Filmowej, trwa żywa dyskusja na temat szans polskiej produkcji na statuetkę. Film opiera się na prawdziwej historii i odniósł w Polsce ogromny sukces. Od dnia premiery obejrzało go przeszło 1 380 000 widzów. Produkcja jest obsypywana licznymi nagrodami, a prawa do dystrybucji filmu na zagraniczny rynek zostały sprzedane. Co więcej, w planach jest również amerykański serial na podstawie scenariusza Mateusza Pacewicza.

Słowa uznania z całego świata na temat "Bożego Ciała" są kierowane nie tylko do jego reżysera i scenarzysty, ale również świetnego Bartka Bieleni, odtwórcy głównej roli. Aktor otrzymał między innymi ważną Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego.

Chociaż wszystko wskazuje na to, że polska produkcja ma duże szanse na statuetkę, innego zdania są bukmacherzy. W ocenie analityków STS, największej firmy bukmacherskiej w Polsce, szanse produkcji na zdobycie statuetki są jednak niewielkie – kurs wynosi 25,00. Oznacza to, że każdy gracz, który trafnie obstawi 100 zł na jego zwycięstwo, wygra aż 2 200 zł.

Zdecydowanym faworytem bukmacherów STS w tej kategorii jest „Parasite” – kurs 1,03. Spośród nominowanych produkcji mniejsze szanse mają „Ból i blask” (kurs 10,00), „Nędznicy” (kurs 18,00) oraz „Kraina miodu” (kurs 25,00) – w przypadku przyznania statuetki któremuś z tych filmów postawienie na niego 100 zł wiązać się będzie z wygraną w wysokości odpowiednio 880 zł, 1 584 zł oraz 2 200 zł.

Oscary 2020 - kiedy rozdanie nagród?

O tym, czy bukmacherzy się pomylili dowiemy się podczas uroczystej gali wręczenia Oscarów 2020. Wydarzenie odbędzie się 9 lutego 2020 roku.

