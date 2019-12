James Cameron jest przekonany, że "Avatar 2" pobije rekord "Avengers: Endgame"

Wraz z premierą "Avengers: Endgame" stało się coś, w co niektórzy nie wierzyli. Po 10 latach w końcu komuś udało się strącić ze szczytu podium film "Avatar", który do niedawna był najlepiej zarabiającą produkcją wszech czasów. Jednak box office'owy wyścig jeszcze się nie skończył. Czwarta część hitu Marvela czuje bowiem na plechach oddech sequela "Avatara". Reżyser tego filmu twierdzi, że jego rodzące się w bólach dziecko zdetronizuje historię o superbohaterach.

Film opowiadający o mieszkańcach planety Pandora zarobił 2,78 miliardów dolarów. "Avengers: Endgame" przebił ten wynik, bo zgarnął 2.79 miliarda dolarów. Cameron rozmawiał na temat swojej długo wyczekiwanej produkcji z USA Today. Reżyser jest przekonany, że finał wojny z Thanosem spadnie z pierwszego miejsca najbardziej dochodowych filmów światowej kinematografii.

Myślę, że to pewne. Ale dajmy "Endgame" moment chwały i pozwólmy ludziom świętować chodzeniem do kin. Nie chcę wyjść na gbura po tym, jak złożyłem twórcom gratulacje. Ale pokonali nas jedną czwartą procenta. Policzyłem to na szybko w głowie, jadąc tu dziś rano. Chyba księgowi nazywają taką kwotę błędem przybliżenia. "