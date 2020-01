Słynny reżyser zawitał na CES 2020, by promować kontynuację jednego ze swoich największych hitów. James Cameron nie tylko podziwiał prezentację inspirowanego "Avatarem" samochodu marki Mercedes-Benz. Podzielił się również grafikami koncepcyjnymi do drugiej części z serii, która ukaże się już w przyszłym roku. Co zobaczymy w filmie?

James Cameron zaprezentował grafiki koncepcyjne do kontynuacji "Avatara"

Podczas konferencji Daimler AG zaprezentowano auto marki Mercedes-Benz, dla którego inspiracją była Pandora - jednego z księżyców pojawiających się w "Avatarze" Jamesa Camerona. Reżyser nie omieszkał wypromować przy okazji kolejnej odsłony serii science fiction. Ujawnił pierwsze materiały promocyjne, w postaci grafik koncepcyjnych. Oto, co ujrzymy w "Avatarze 2":

Reżyser obiecał również, że fani "Avatara" nie tylko powrócą w znane rejony, ale odwiedzą zupełnie nowe, ekscytujące miejsca. Co więcej, zobaczymy nie tylko obce formy życia, ale też ciekawe pojazdy, broń oraz sprzęt.

"Avatar 2" ukaże się 17 grudnia 2021 roku. Kolejne trzy odsłony będą następnie debiutować równo co dwa lata - w 2023, 2025 i 2027 roku.

