Jan Komasa zdradził, że reżyser "Parasite" jest fanem "Bożego ciała": "Chciał nam nawet dać jednego Oscara"

"Parasite" był faworytem 92. gali wręczenia Oscarów. Południowokoreański film zdobył finalnie cztery nagrody - za scenariusz oryginalny, reżyserię, najlepszy film oraz najlepszy film międzynarodowy. W tej kategorii konkurował z polskim kandydatem - "Bożym ciałem". Okazuje się, że Joon-ho Bong jest wielkim fanem polskiej produkcji.

"Boże ciało" - Joon-ho Bong wielkim fanem polskiego filmu

Każdy, kto chociaż trochę zna się na kinie, doskonale zdawał sobie sprawę, że polska produkcja nie miał szans z "Parasite". Nie bez powodu film Bonga dostał statuetkę w kategorii Najlepszy film. "Parasite" stał się pierwszym w historii Oscarów zagranicznym filmem, który został nagrodzony w tej kategorii.

Okazuje się jednak, że filmowiec podszedł do zwycięstwa dość skromnie. Opowiedział o tym Jan Komasa w rozmowie z Wprost.

" Bong bardzo pozdrawia naszą ekipę, chciał nam nawet dać jednego Oscara. Powiedział, że to jeden z jego najbardziej ulubionych filmów w oscarowym zestawieniu. "

Mimo wszystko, przegrana z "Parasite" oraz nominacja do jednej z najważniejszych nagród filmowych to wielkie wyróżnienie dla polskiego twórcy, który ma dopiero 38 lat. "Boże ciało" zostało docenione przez Amerykanów, którzy kupili prawa, by w przyszłości powołać amerykański serial na podstawie filmu.

"Sala Samobójców. Hejter" - kiedy premiera?

Już za kilka tygodni do kin trafi kolejna produkcja w reżyserii Komasy. Mowa o filmie "Sala Samobójców. Hejter", który będzie luźną kontynuacją tytułu z 2011 roku. W rolach głównych wystąpili Maciej Musiałowski, Agata Kulesza, Danuta Stenka, Vanessa Aleksander, Maciej Stuhr, Jacek Koman, Adam Gradowski i Julia Wieniawa. Produkcja trafi do kin już 6 marca 2020 roku.

