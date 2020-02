Jest pierwsze zdjęcie Cheetah w charakteryzacji. Jak wygląda przeciwniczka Wonder Woman w filmowej wersji?

Do premiery filmu "Wonder Woman 1984" zostało jeszcze kilka miesięcy. Jednak twórcy obrazu po raz pierwszy zaprezentowali przeciwniczkę głównej bohaterki w pełnej charakteryzacji. Barbara Minerva czyli Cheetah, podobnie jak w wersji komiksowej, będzie obdarzona cechami geparda.

Wonder Woman 1984: Cheetah na pierwszym zdjęciu w pełnej charakteryzacji

W roli filmowego wroga Wonder Woman wystąpi Kristen Wiig, aktorka znana wcześniej głównie z ról komediowych. Była także nominowana razem z Annie Mumlo do Oscara za scenariusz do filmu "Druhny". Tym razem artystka podjęła się nowemu wyzwaniu i wcieli się w prawdziwy czarny charakter.

Jak widzimy na zdjęciu, twórcy chcieli pozostać wierni komiksowej wersji Cheetah. Aktorka zyskała pomarańczowo-brązowe futro, kocie oczy oraz dziki wyraz twarzy. Zdjęcie nie prezentuje bohaterki w całości, widzimy postać jedynie od czubka głowy do ramion. Fani zaczęli zastanawiać się, czy aktorka zostanie wyposażona w ogon oraz jak będzie wyglądało jej futro i ruchy podczas scen akcji.

Większość komentujących jest zadowolona przełożeniem komiksowej postaci na ekran. Ci bardziej sceptyczni widzowie z kolei cieszą się, że Cheetah przynajmniej nie wygląda jak postacie z musicalu "Koty", produkcji, która ma najwięcej szans na zdobycie statuetki Złotych Malin 2020.

Masowo repostowane zdjęcie, które pojawiło się na Twitterze, zostało już usunięte.

Wonder Woman 1984: Kiedy premiera?

Film "Wonder Woman 1984" w reżyserii Patty Jenkins trafi do kin 5 czerwca 2020 roku. W roli głównej ponownie zobaczymy Gal Gadot. Poza Kristen Wiig w filmie pojawi się również Connie Nielson, Pedro Pascal, Natasha Rothwell i Chris Pine.

