Joaquin Phoenix przywiązał się do mostu i namawiał do przejścia na weganizm

Joaquin Phoenix nie tylko gra kontrowersyjne postacie o specyficznych charakterach, ale również sam do takich należy. Aktor regularnie korzysta ze swojej ogromnej popularności zdobytej dzieki roli w "Jokerze", aby mówić głośno o swoich jasnych przekonaniach i namawiać ludzi do zmiany myślenia i trybu życia.

Joaquin Phoenix namawia przechodniów do weganizmu

Podczas rozdania nagród BAFTA określanych mianem brytyjskich Oscarów, Phoenix wygłosił mocne przemówienie. Przyznał, że jego nagroda za rolę w "Jokerze" sprawia mu dyskomfort. Zarzucił wszystkim obecnym na sali "systemowy rasizm", który według niego widać doskonale w nominacjach. Od siedmiu lat bowiem wśród nominowanych za najlepszą reżyserię nie było kobiety, a aktorzy z szansą na nagrodę są biali.

Jak donosi dailymail.co.uk, to niejedyna próba zmiany ludzkiej świadomości, której podjął się tego dnia Joaquin Phoenix. Zaledwie kilka godzin przed galą aktor wziął udział w manifestacji Animal Equality na Tower Bridge. Aktywiści trzymali plakaty prezentujące wpływ hodowli na środowisko i klimat oraz namawiali ludzi do weganizmu. Aktor w rozmowie z Sky News przyznał, że sam nie je produktów pochodzenia zwierzęcego od lat, jednak nie zawsze aktywnie namawiał do tego innych. Powiedział również, że każdy z nas jest odpowiedzialny za zmiany klimatyczne i wszyscy ludzie na ziemi powinni mieć świadomość swojego wpływu na naszą planetę.

