John Boyega krytykowany za "mizoginiczne komentarze wobec Rey"

Powiedzieć, że premiera "Gwiezdnych wojen: Skywalker. Odrodzenie" była pełna niespodzianek i mieszanych uczuć, to jak nie powiedzieć nic. Większość tekstów o nowym filmie z serii Star Wars miało wydźwięk negatywny i niestety tak jest też tym razem. John Boyega pojawił się w nagłówkach z powodu komentarza dotyczącego losu Rey i Finna, postaci z "Gwiezdnych wojen". Mimo negatywnej reakcji niektórych fanów, aktor nie cofa słów i nie przeprasza.

John Boyega krytykowany za komentarze o życiu seksualnym Rey

A co takiego Boyega powiedział? Odniósł się do relacji między Finnem a Rey. Aktor stwierdził, że "nie chodzi o to, kogo pocałowała, tylko kto jej wsadzi". Niektórym bardzo nie spodobało się użycie takich, a nie innych słów wobec bohaterki "Star Wars". John Boyega stwierdził jedynie, że osoby krytykujące nie potrafią rozróżnić świata prawdziwego od dzieła fikcji:

Parę osób nazwało go mizoginem, na co Boyega odpowiedział, że są idiotami, a potem dodał również, że "dwójka dorosłych osób może sobie wsadzać wszystko wszędzie, więc się uspokójcie, wy wrażliwcy".

"Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" zadebiutował w kinach 19 grudnia 2019 roku. John Boyega zagrał Finna, w Rey wcieliła się natomiast Daisy Ridley.

