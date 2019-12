John Boyega strollował fanów "Gwiezdnych Wojen". W jaki sposób zażartował aktor?

Wygląda na to, że John Boyega postanowił pójść w ślady Marka Hamilla. Do tej pory odtwórca Luke'a Skywalkera słynął z żartowania z wiernych fanów "Gwiezdnych Wojen". Aktor wcielający się od "Przebudzenia Mocy" w Finna, zamieścił na swoim Instagramie zabawne wideo.

IX epizod "Star Wars" od początku był owiany tajemnicą. Każda informacja dotycząca zakończenia trzeciej trylogii i zarazem całej sagi była na wagę złota. John Boyega postanowił wykorzystać ten fakt, żeby zadrwić sobie z miłośników historii o Jedi. Z tego powodu zamieścił na swoim Instagramie wideo, które na pierwszy rzut oka wygląda jak kultowe napisy początkowe "Gwiezdnych Wojen".

Po kilku sekundach charakterystyczna muzyka skomponowana przez Johna Williamsa zatrzymuje się i przechodzi w utwór "Vibez" rapera o pseudonimie DaBaby. Boyega tańczy do kawałka na tle lecących napisów. Co znajduje się na charakterystycznej planszy?

"

Trwa okres zamieszania. Siły Ruchu Opory są... Żartowaliśmy. To nie są prawdziwe napisy. To tylko przypadkowy tekst, który zmyśliliśmy. Robimy to, żeby stworzyć GORĄCY KONTENT i ten kontent jest GORĄCY. Jeśli chcecie przeczytać prawdziwe napisy, musicie poczekać kilka miesięcy. Serio. Będzie warto. OCZEKIWANIE. ZAUFAJ MI ZERO SPOILERÓW. Po prostu zróbcie do 20 grudnia. Aaa, jeśli już to czytacie, możecie mi pomóc coś rozstrzygnąć? Kto wygrałby w walce? Finn czy Poe. Wiem, że są przyjaciółmi, ale kto wygląda na silniejszego? Finn, prawda? "