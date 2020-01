John Williams zdobył swoją 25. statuetkę Grammy. Tym razem nie za film

Nie ma chyba bardziej ikonicznego kompozytora muzyki do filmów, niż John Williams. Nie wydaje się również, by kiedykolwiek ktoś miał mieć bardziej imponującą karierę. Oczywiście Hollywood ma wielu utalentowanych muzyków w swoim zanadrzu, ale Williams jest nie do przebicia. Artysta nie zamierza też zakończyć swojej kariery i niedawno dodał do swojej kolekcji kolejną nagrodę Grammy.

John Williams zdobył 25. statuetkę Grammy

Chociaż oczy całego świata były zwrócone na Staples Center w Los Angeles z powodu ogromnego sukcesu Billie Eilish oraz tragicznej śmierci Kobe'ego Bryanta (dla którego Staples było drugim domem), to Williams był jednym z największych wygranych tamtego styczniowego wieczoru. Artysta zabrał bowiem do domu swoją 25. statuetkę w karierze - po raz kolejny nagrodzono go w kategorii Najlepsza instrumentalna kompozycja.

Jak wiele jego poprzednich nagród, Williams zdobył kolejne Grammy dzięki serii "Star Wars". Co ciekawe, tym razem nie nagrodzono go jednak za pracę przy filmie pełnometrażowym, ale za jeden pojedynczy utwór. Williams zdobył Grammy za utwór "Star Wars: Galaxy's Edge Symphonic Suite", która została przygotowana na potrzeby... atrakcji w Disneylandzie i Walt Disney World. Posłuchajcie nagrodzonej kompozycji:

John Williams wygrał swoją pierwszą statuetkę Grammy w 1978 roku po wydaniu filmu "Gwiezdne wojny". Wygrał kolejne nagrody za m.in. "Bliskie spotkania trzeciego stopnia", "Supermana", "Imperium kontratakuje", "Indianę Jonesa", "Listę Schindlera", czy "Szeregowca Ryana".