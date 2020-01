"Joker" - czy za sukcesem filmu stoi popularność Batmana? Reżyser odpowiedział na to pytanie

Druga połowa 2019 roku zdecydowanie należała do "Jokera". Film zadebiutował w październiku i niedługo wyjdzie na DVD i Blu-ray, ale jest tak chętnie oglądany, że nadal można go obejrzeć niektórych kinach. Są jednak osoby, które uważają, że za sukcesem "Jokera" stoi Batman. Reżyser hitu skomentował te założenia.

Produkcja Todda Phillipsa ma bardzo wiele mocnych stron, które przesądziły o jej sukcesie. Jest znakomitym komentarzem dotyczącym otaczającego nas świata, szczególnie w dobie różnego rodzaju kryzysów. Joaquin Phoenix wzniósł się na wyżyny swoich możliwości aktorskich i zaprezentował studium upadku chorego psychicznie człowieka. Poza tym "Joker" wpisuje się w popularny w ciągu ostatniej dekady nurt kina suberbohaterskiego. Pojawiają się jednak głosy, że gdyby film nie opowiadał o antagoniście Batmana, "Joker" nie zarobiłby milionów dolarów i nie byłby rozpatrywany w kategoriach faworyta do Oscarów.

Phillips rozmawiał z Deadline i w pewnym momencie wywiadu został zapytany, czy rzeczywiście za popularnością filmu stoi Mroczny Rycerz i jego trwająca od ponad 80 lat popularność. Co odpowiedział reżyser?

"

Myślę, że to coś więcej. To znaczy, Są w tym filmie motywy, które naprawdę oddziałują na ludzi. Jeździłem z tym filmem po całym świecie. Rozmawiając z widownią, usłyszałem od niektórych widzów, że to akt oskarżenia wobec Ameryki. Inni widzieli w nim jednak odbicie swojego kraju. W obu przypadkach chodziło o brak współczucia i problemy gospodarcze oraz równościowe. "