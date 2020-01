Film "Joker" z Joaquinem Phoenixem w roli głównych był jedną z najgłośniejszych premier 2019 roku. Nic dziwnego, że dostał aż 11 nominacji do Oscarów 2020. Kwestią czasu było więc powstanie Szczerego Zwiastuna dzieła Todda Phillipsa. Jak Screen Junkies wyśmiali najsmutniejszego klauna świata?

"Joker" w Honest Trailers

Kanał YouTube Screen Junkies od wielu lat bawi swoich widzów różnego rodzaju materiałami dotyczącymi filmów. Jedną z najpopularniejszych serii jest Honest Trailers, w której internetowi twórcy w humorystyczny sposób, bez owijania w bawełnę, rozkładają konkretny film na czynniki pierwsze, robiąc to w formie kinowego zwiastuna.

Mimo komediowego charakteru Honest Trailers pojawia się w nich wiele interesujących spostrzeżeń, dotyczących kinowych produkcji. Jak w Szczerym Zwiastunie prezentuje się "Joker"?

Jak widać, skupiono się na wszystkich najważniejszych cechach "Jokera", ale nie tyle je obśmiano, co zracjonalizowano. Pojawiły się oczywiście żarty z elementów, które weszły już na stałe do popkulturowego słownika, nie zabrakło też przytyków w kierunku filmów Marvela i superbohaterskich produkcji w ogóle.

Najważniejszym punktem trwającego ponad sześć minut Szczerego Zwiastuna były jednak kontrowersje, które wzbudził film Phillipsa.

" Przygotujcie się na film, który według mediów jest zbyt niebezpieczny, by go oglądać, co sprawia, że widzowie są bardziej podekscytowani niż w przypadku zwykłych form reklamy. "

To dosadne spostrzeżenie ma w sobie wiele prawdy, ale trudno doszukiwać się celowych zagrań marketingowych ze strony twórców filmu. Nie zmienia to jednak faktu, że otoczka wokół "Jokera" sprawiła, że o filmie nie tylko się mówiło, ale też ściągnął do kin bardzo wielu widzów, którzy w innej sytuacji nawet by na tę produkcję nie zwrócili uwagi.

Główne zastrzeżenia dotyczyły protagonisty - chorego psychicznie mężczyzny, który postanawia wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę, doprowadzając do zamieszek i pozbawiając życia wielu osób. Pojawiły się głosy, że po obejrzeniu filmu mogą pojawić się naśladowcy zachowań tytułowego bohatera.

Oscary 2020 - czy Joaquin Phoenix dostanie nagrodę?

W poniedziałek 13 stycznia 2020 roku Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła nominacje do tegorocznych Oscarów. "Joker" i Joaquin Phoenix od październikowej premiery filmu Todda Phillipsa są faworytami 92. gali rozdania prestiżowych statuetek. Aktor został nominowany w kategorii Najlepszy aktor pierwszoplanowy i ma dużą szansę na zdobycie nagrody. Poza tym produkcja zebrała dodatkowe dziesięć nominacji. Ile statuetek zdobędzie? Dowiemy się już 10 lutego 2020 roku.

Zobacz też: "Joker": reżyser przyznał, że w filmie pojawia się jedno świadome nawiązanie do Batmana. O którą scenę chodzi?