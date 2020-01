"Joker": reżyser przyznał, że w filmie pojawia się jedno świadome nawiązanie do Batmana. O którą scenę chodzi?

Chociaż "Joker" nie jest typowym filmem superbohaterskim, nadal posiada wiele cech tego podgatunku kina akcji. Wśród nich są liczne odniesienia i Easter eggi związane z komiksami. Todd Phillips zdradził, który fragment jest ukrytą wiadomością dla fanów Batmana.

Produkcja w reżyserii Todda Phillipsa z genialną rolą Joaquina Phoenixa to w gruncie rzeczy dramat psychologiczny, opowiadający o znieczulicy, ignorowaniu problemów psychicznych i ostracyzmu wobec nieuprzywilejowanych jednostek. Z tym nie trudno się nie zgodzić, ale fani komiksów DC dostrzegli również wszechobecne nawiązania do papierowego medium, z którego wywodzi się postać Jokera. A jeśli jest Joker, nie może zabraknąć Batmana. Z tego powodu reżyser zdecydował się wpleść wątek małego Bruce'a Wayne'a.

Wbrew powszechnym opiniom, chociaż w "Jokerze" roi się od odniesień i Easter eggów, ukryty smaczek związany z Batmanem jest tylko jeden. Phillips wyjaśnił w jednym z dodatków na domowym wydaniu "Jokera", o którą scenę chodzi.

"

Byłem wielokroć pytany, czy ten, czy tamten moment to Easter egg. Nie lubię tego terminu, ale mały Bruce zjeżdżający po słupku był Easter eggiem, nawiązującym do serialu telewizyjnego. To było coś, o czym rozmawialiśmy i doszliśmy do wniosku "O tak, czemu by tego nie zrobić?". Nie chcieliśmy być zbyt uroczy i przesadzać z tego typu rzeczami, ale ten konkretny był na miejscu. "