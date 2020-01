"Kapitan Marvel 2" z nową reżyserką. Kiedy premiera nowego filmu Marvela?

To było tylko kwestią czasu. Sukces pierwszej części "Kapitan Marvel" i popularność superbohaterki sprawiły, że przedstawiciele Marvel Studios powołają do życia sequel nowej serii. Ten fakt nie jest zaskoczeniem. Okazuje się jednak, że wśród twórców nie figurują Anna Boden i Ryan Fleck.

"Kapitan Marvel 2" - kto wyreżyseruje film Marvela?

Jak podaje The Hollywood Reporter, Marvel oficjalnie rozpoczął prace nad sequelem historii Carol Danvers. Produkcja, która zarobiła ponad miliard dolarów, dostała oficjalnie zielone światło od studia, ale nie obyło się bez zmian kadrowych. Wiadomo, że reżyserzy i scenarzyści pierwszej części - Anna Boden i Ryan Fleck nie powrócą w sequelu. Za scenariusz do filmu ma odpowiadać Megan McDonnell, która obecnie pracuje nad serialem Marvela "WandaVision". Szefowie Marvela obecnie poszukują reżyserki, która powoła do życia kontynuację losów Kapitan Marvel. Nie wykluczone jednak, że Boden i Fleck powrócą jeszcze w jednym z nadchodzących seriali MCU produkowanych dla Disney+.

Wybór McDonnell nie jest przypadkowy. Prawdopodobnie serial będzie w pewien sposób powiązany z fabułą powstającego filmu. Na razie wiadomo, że w "WandaVision" zobaczymy dorosłą wersję jednej z bohaterek "Kapitan Marvel" - Monicę Rambeau, w którą wcieli się Teyonah Parris. Zdjęcia z planu zdradziły też, że w serialu zadebiutuje organizacja S.W.O.R.D., której zapowiedź pojawiła się w scenie po napisach filmu "Spider-Man: Far From Home". To oznacza, że kosmiczna rasa Skrulli znowu odegra ważną rolę, nie tylko w "Kapitan Marvel", ale również w "WandaVision". Fani od miesięcy spekulują, że w produkcji Disney+ zobaczymy Hulklinga, który w komiksach był hybrydą Skrulla i Kree, a w serialu może być kosmicznym tajnym agentem.

Na razie fabuła "Kapitan Marvel 2" pozostaje jednak tajemnicą. Trudno powiedzieć, czy akcja filmu rozegra się współcześnie, czy może zgłębi losy bohaterki pomiędzy latami 90. a wydarzeniami ukazanymi w "Avengers: Edngame".

"Kapitan Marvel 2"- kiedy premiera?

Nowi twórcy to nie jedyna informacja dotycząca nadchodzącego filmu. Zdradzono też, kiedy "Kapitan Marvel 2" trafi na ekrany kin. Według najnowszych doniesień film zadebiutuje w roku 2022. Na nowe przygody Carol Danvers przyjdzie więc nam jeszcze trochę poczekać. Oczekiwanie umilą jednak inne powstające produkcje Marvel Studios. Najbliższa premiera MCU to "Black Widow", który ukaże się już 1 maja 2020 roku.

