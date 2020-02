Katarzyna Łaska zaśpiewała na Oscarach 2020. Zobacz jej wykonanie utworu z "Krainy Lodu 2"

Zgodnie z tradycją podczas uroczystej gali wręczenia Oscarów na scenie pojawiają się wykonawcy nominowani do nagrody za najlepszy utwór i wykonują piosenki na żywo. W tym roku pośród muzyków, którzy mieli szansę na statuetkę znalazła się Idina Menzel oraz Aurora.

Katarzyna Łaska na Oscarach 2020

Artystki wykonały utwór "Into The Unknown" z "Krainy Lodu 2". Jednak zdecydowały się na miły, symboliczny gest i pojawiły się na scenie nie same. Kobiety zaprosiły do występu 9 reprezentantek różnych krajów, które dubbingowały Elsę w swoich wersjach językowych. W gronie artystek znalazły się piosenkarki z Niemiec, Japonii, Rosji, Danii, Ameryki Łacińskiej, Tajlandii, Hiszpanii i Polski.

Polką, która miała szansę pojawić się na uroczystej gali oscarowej była Katarzyna Łaska, piosenkarka oraz aktorka musicalowa i dubbingowa. W rozmowie z RMF FM, artystka powiedziała:

" Pracuję ponad 20 lat w dubbingu. Nigdy bym się nie spodziewała, że z tego bezpiecznego pokoiku studia czy z teatru muzycznego, gdzie nie ma błysku fleszy i paparazzi nagle znajdę się - nie starając się zupełnie o to - na Oscarach. "

Oscarowy występ możecie zobaczyć poniżej:

