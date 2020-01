Katolicy twierdzą, że "Mesjasz" Netfliksa jest niebezpieczny i może namieszać ludziom w głowach

Serial "Mesjasz" to jedna z najnowszych produkcji Netfliksa. Pierwszy sezon ma opowiadać o tytułowym bohaterze, który pojawia się na Bliskim Wschodzie w naszych czasach. Serial ma poddać analizie między innymi granice między wiarą, religią, a polityką. Jak łatwo się domyślić produkcja została szeroko komentowane przez między innymi środowiska katolickie jeszcze przed premierą.

Jak zauważyła redakcja onet.pl, na forum dla wierzących użytkowników ZChrystusem.pl pojawił się osobny wątek na temat niebezpieczeństw, które może rodzić dzieło Netfliksa. Dyskutujący przerzucali się argumentami i obawami związanymi z treścią serialu. Pojawił się argument, że seriale tego typu są wiarygodne jedynie wtedy, kiedy ich scenariusz opiera się bezpośrednio na Biblii. Użytkowniczka kryjąca się pod pseudonimem Magnolia napisała:

Osobiście nie jestem zainteresowana, bo to nie jest na podstawie Biblii, jak np film Pasja, tylko takie wizje jakby to było gdyby Jezus żył teraz na ziemi. Może to mieszać w głowie, raczej nie polecam. "

Komentująca podkreśliła w kolejnych wypowiedziach, że Jezus jest Bogiem, a nie superbohaterem tylko Bogiem, a produkcje takie jak "Mesjasz" mogą być niebezpieczne.

Rację przyznała Magnolii użytkowniczka Niezapominajka, która z obawy przed wpływem serialu na jej duszę, zrezygnowała z jego obejrzenia:

Na forum pojawił się także głos broniący produkcji. Jeden z użytkowników - Andej - zauważył, że serial może nawet zaowocować nowymi wyznawcami religii chrześcijańskiej:

"

Rzetelna analiza, nawet osoby negatywnie nastawionej do Boga, nie musi być zła. Jeśli skłania do obiektywnego myślenia, to nakłoni do uwierzenia. "