Keanu Reeves jako Darth Revan w fanowskim zwiastunie nowych "Gwiezdnych Wojen"

Wraz z premierą filmu "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" zakończyła się trwająca ponad 40 lat saga Skywalkerów. Fani zastanawiają się, w którym kierunku podąży Lucasfilm, po cichu licząc, że kolejna trylogia skupi się na wydarzeniach sprzed tysięcy lat. Niektórzy stworzyli nawet własną wersję zwiastuna filmu opowiadającego o Starej Republice z Keanu Reevesem w roli głównej.

"Gwiezdne Wojny" - Keanu Reeves jako Darth Revan w fanowskim trailerze

Do niedawna każdy tytuł wydany pod szyldem Lucasfilm był uznawany za kanon "Gwiezdnych Wojen". Nie ważne czy chodziło o powieść, komiks czy grę wideo, świat "Star Wars" był ogromny. Kiedy jednak prawa do marki przejął Disney, znacznie go zmniejszono, traktując wszystkie wydarzenia spoza filmów i seriali jako niekanoniczne. W najlepszym wypadku niektóre wątki powróciły jako Easter eggi. Znaczna część historii przez lata wypełniających świat stworzony przez George'a Lucasa została określona mianem Legend. Ten drastyczny reboot został odebrany negatywnie przez hardcore'owych fanów, ale nie oszukujmy się. Większość entuzjastów "Gwiezdnych Wojen" czerpała swoją wiedze o tym uniwersum z filmów i seriali, więc ta decyzja nowych właścicieli serii była jak najbardziej zrozumiała.

Nie oznacza to jednak, że niektóre pomysły poszły na całkowite zatracenie. Wystarczy przyjrzeć się nowej trylogii, by odnaleźć wiele inspiracji pochodzących z tak zwanego Expanded Universe. Jedną z nich jest postać Revana, którego imię pojawia się w IX epizodzie "Star Wars". Twórcy potwierdzili, że jeden z legionów szturmowców Sithów z planety Exegol nazwano na cześć tego Mrocznego Lorda znanego dobrze wszystkim osobom, grającym w grę Star Wars: The Old Republic.

Skoro Revan należy do kanonu, to czemu w nadchodzących filmach nie pokazać jego historii? Takie pytanie zadali sobie twórcy kanału YouTube styder HD i jednocześnie na nie odpowiedzieli, powołując do życia własny zwiastun filmu o Starej Republice. W roli głównej wystąpił Keanu Reeves.

Autorzy wykorzystali w swoim zwiastunie fragmenty wielu fanowskich produkcji rozgrywających się w okresie Starej Republiki oraz sceny z filmu "47 roninów" z 2013 roku i serialu "The Mandalorian". Fani są jednak zgodni. Reeves to idealny wybór na Revana. Biorąc pod uwagę renesans popularności aktora, trudno sobie wyobrazić, żeby szefowie Lucasfilm nie pomyśleli o zaangażowaniu go w swoich kolejnych produkcjach. Czy gwiazdor kiedykolwiek wcieli się w Revana? Trudno gdybać, tym bardziej że nadal nie wiadomo, o czym będą nowe "Gwiezdne Wojny".

Zobacz też: Baby Yoda kontra Keanu Reeves na fanowskiej grafice. Kto wygra pojedynek?