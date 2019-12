Keanu Reeves jako jeden z najbardziej złowieszczych wrogów X-Men na fanowskiej grafice

Nie ma chyba drugiej tak popularnej gwiazdy ostatnich miesięcy, jak Keanu Reeves. Aktor uczestniczył w tak wielu spektakularnych wydarzeniach, że pisano o nim dziesiątki artykułów tygodniowo. Nie jest tajemnicą, że zainteresowali się nim filmowcy z Marvel Studios, z którymi kilkukrotnie rozmawiał, prawdopodobnie na temat potencjalnych ról w przyszłych produkcjach MCU. Grafik znany jako BossLogic postanowił samodzielnie obsadzić Reevesa jako czarny charakter powiązany z X-Men.

Keanu Reeves w MCU. Zagra Mr. Sinistera?

Fani Keanu Reevesa obstawiają, że gwiazdor ze względu na swoją urodę jest idealnym kandydatem na Namora. Są też zwolennicy teorii, według której włodarze Marvel Studios chcą obsadzić go jako Moon Knighta w nadchodzącym serialu Disney+. O ten angaż według plotek ma również walczyć odtwórca Harry'ego Pottera - Daniel Radcliffe.

BossLogic postanowił skupić się na dalszej przyszłości MCU i obsadził Reevesa w roli antagonisty X-Men, a w szczególności wszystkich członków rodu Summersów - Mr. Snistera. Fani homo superior mieli nadzieję, że długowieczny mutant zadebiutuje w "Loganie" albo "New Mutants". Teraz kiedy prawa do X-Men należą do Marvel Studios, a sam Kevin Faigie zapowiedział, że filmy o mutantach są kwestią czasu, można poszerzyć wachlarz ofert skierowanych do Reevesa. Tak przynajmniej sądzi BossLogic, który zaprezentował, jak gwiazda "Johna Wicka" i "Matriksa" wyglądalby jako złowieszczy poplecznik Apocalypse'a.

Jak widać, Reeves kojarzony głównie z ról bohaterów pozytywnych wizualnie świetnie prezentowałby się w klasycznym wydaniu komiksowego złoczyńcy. Czy szefowie Marvela wezmą pod uwagę tę propozycję? A może sami wpadli na podobny pomysł kilka miesięcy wcześniej? O tym przekonamy się za jakiś czas.

X-Men w MCU. Kiedy mutanci zadebiutują w filmach Marvel Studios?

O X-Men w MCU na razie możemy pomarzyć. Feige zapewnił, że homo superior się pojawią, ale dopiero za kilka lat. Obecnie Marvel Studios skupi się na dobrze znanych bohaterach oraz herosach, którzy nigdy nie pojawili się na dużym ekranie. Miłośnicy X-Men muszą więc uzbroić się w cierpliwość i zadowolić się innymi tytułami, które zaczną podbijać kina na całym świecie już za kilka miesięcy.

