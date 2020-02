Keanu Reeves na pierwszym nagraniu z planu "Matriksa 4". Jak wygląda Neo po latach?

Na początku lutego ruszyły w końcu zdjęcia do nowego "Matriksa". W internecie pojawił się materiał wideo, w którym możemy zobaczyć Keanu Reevesa w roli Neo. Jak zmienił się kultowy bohater?

"Matrix 4" - Keanu Reeves jako Neo na planie filmu

W San Franciso trwają zdjęcia do kontynuacji "Matriksa". Reeves po 17 latach powróci do jednej ze swoich najsłynniejszych ról - Neo, czyli wybrańca, który miał zakończyć władzę maszyn nad ludzkością. Jeden z fanów "Matriksa" dostrzegł gwiazdora na planie zdjęciowym filmu i uwiecznił go na nagraniu. Okazuje się, że główny bohater przejdzie sporą metamorfozę i nie będzie już przypominał krótko przystrzyżonego, gładko ogolonego mężczyzny w długim czarnym płaszczu i okularach przeciwsłonecznych.

Autorem nagrania jest Doug Dalton, który zamieścił je na Insta Story. Wkrótce trafiło na Twittera poświęconego Keanu Reevesowi pod nazwą Keanu Planet. Mężczyzna w drodze do pracy zauważył, że na jednej z ulic San Francisco trwają zdjęcia do filmu. Okazało się, że chodzi o "Matriksa 4". Zakulisowy materiał ukazuje Reevesa w swoim aktualnym image'u - z długimi włosami i brodą. Aktor ma na sobie całkiem zwyczajne ubranie i nie przypomina już Neo sprzed lat. Na nagraniu widać też reżyserkę filmu - Lanę Wachowski.

Na razie fabuła filmu jest owiana tajemnicą. Nie wiadomo, jak Neo, który poświęcił się, by zatrzymać zagrożenie ze strony agenta Smitha powróci w nowej odsłonie serii. W kolejnych miesiącach ekipa filmu ma kręcić w Chicago i Niemczech.

"Matrix 4" - kiedy premiera?

Za reżyserię i scenariusz odpowie Lana Wachowski. W pisaniu skryptu pomogą jej Aleksandar Hemon i David Mitchell. Wachowski będzie też producentką filmu obok Granta Hilla, który pracował już przy "Matriksie Reaktywacji" i "Matriksie rewolucjach". Trylogia zgarnęła 1,6 miliona dolarów w światowym box office.

W rolach głównych wystąpią Keanu Reeves (Neo), Carrie-Anne Moss (Trinity) i Jada Pinkett Smith (Niobe). W serii zadebiutują Priyanka Chopra, Jessica Henwick, Eréndira Ibarra, Neil Patrick Harris, Andrew Caldwell, Toby Onwumere oraz Yahya Abdul-Mateen II, który ma zagrać młodego Morfeusza.

Premiera filmu została zaplanowana na 21 marca 2021 roku.

