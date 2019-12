Kolejny reżyser opuścił film "Uncharted" z Tomem Hollandem. Czy produkcja na bazie gier w ogóle powstanie?

Wyraźnie zarysowane i charakterystyczne postaci, wiele egzotycznych i ciekawych lokacji, blockbusterowe sceny akcji i klimat rodem z najlepszych momentów "Indiany Jonesa" - tak w skrócie możemy opisać serię "Uncharted", opowiadającą o przygodach poszukiwacza skarbów Nathana Drake'a. Dodajmy do tego fakt, że głównego bohatera ma zagrać gwiazdor młodego pokolenia Tom Holland, a do roli jego mentora Sully'ego zatrudniono Marka Wahlberga i hit jest praktycznie gotowy.

Kolejny reżyser opuścił film Uncharted. Przeklęty projekt?

Niestety, nie wszystko jest tak proste, jakby się mogło wydawać. Jak podaje The Hollywood Reporter, projekt opuścił bowiem kolejny, już TRZECI reżyser. Tym razem Travis Knight, twórca ciepło przyjętego "Bumblebee" postanowił zrezygnować z blockbustera. Czyżby przestraszył się "klątwy", która jest nałożona na filmy bazujące na grach wideo? To wydaje się być dość prawdopodobne - w końcu niedawny "Assassin's Creed" wołał o pomstę do nieba, ale sytuację podreperowała nieco Alicia Vikander wstępująca w buty Lary Croft w "Tomb Raiderze".

Według THR, sytuacja jest natomiast bardziej prozaiczna - konflikt w planowaniu projektu. Sony chce bowiem wypuścić na świat "Spider-Mana 3" z Tomem Hollandem w lipcu 2021 roku. To miało spowodować opóźnienie prac nad "Uncharted", który nawet jeśli będzie hitem, to nie dorówna w zarobkach kolejnej części przygód Pajączka. Film na podstawie gry miał zadebiutować pod koniec 2020 roku i zwyczajnie nie będzie to możliwe, ponieważ w 2020 roku Holland będzie musiał nakręcić 3. odsłonę Człowieka-Pająka.

Z tego powodu Travis Knight postanowił opuścić projekt. Cóż, w produkcję wciąż zaangażowani są dwaj główni bohaterowie, czyli Tom Holland i Mark Wahlberg. Scenarzystami są Art Marcum i Matt Holloway, producentami natomiast Charles Roven i Alex Gartner. Projekt ma zatem wszystko, oprócz reżysera. Jak podaje Deadline - jego nazwisko, wraz z nową datą premiery, poznamy już wkrótce.

