Lalka Baby Yoda, która wkrótce trafi do sprzedaży, jest o 5 mln $ tańsza od oryginału. Skusicie się na taką okazję?

Choć szum wokół Baby Yody znacznie ucichł, zielony stworek wciąż zajmuje wyjątkowe miejsce w sercach fanów na całym świecie. Gadżetowa machina pracuje na pełnych obrotach, dostarczając nam coraz to nowszych akcesoriów nawiązujących do Dzieciaka. Już wkrótce na scenę wejdzie jednak zawodnik, z którym poprzednicy nie będą mogli się równać. Wykonana z dokładnością do najmniejszych detali figurka w skali 1:1 to coś, o czym marzy każdy fan Baby Yody. Co więcej, zabawkę będzie można nabyć "po okazyjnej cenie".

Baby Yoda - lalka, która wkrótce trafi do sprzedaży, jest 5 milionów $ tańsza od oryginału!

Gdy w finałowym odcinku serialu "The Mandalorian" dwóch szturmowców zaczęło okładać pięściami uwięzionego w worku Dzieciaka, Jon Favreau poinformował jednego z aktorów, że właśnie uderzył lalkę wartą 5 milionów dolarów. Mężczyzna doznał niemałego szoku na wieść o tym, ile wart jest filmowy rekwizyt. Zwłaszcza, że do omawianego ujęcia można było użyć worka ziemniaków i nie zrobiłoby to żadnej różnicy.

Już wkrótce, za sprawą Sideshow Collectibles, do sprzedaży trafi figurka Baby Yoda, wykonana w skali 1:1 - czyli wyglądająca identycznie, jak jej serialowy odpowiednik. Zasadniczą różnicą jest jednak cena. Zabawka, którą będzie można nabyć w okresie sierpień-październik 2020, kosztuje 350 dolarów, czyli o 4,999,650 dolarów mniej niż oryginał. Trzeba przyznać, że to prawdziwa okazja.

Lalkę można kupić w preorderze na stronie www.sideshow.com. Sam Baby Yoda powróci w drugim sezonie "The Mandalorian", który zadebiutuje jeszcze w 2020 roku.

Zobacz też: Jak wyglądałby Baby Yoda, gdyby był pokryty ludzką skórą? Okazuje się, że nie najgorzej!