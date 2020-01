Duet pojawił się na ekranie w filmie "This Boy's Life" w 1993 roku, ale nigdy nie zagrali razem w filmie Scorsese - chociaż obydwaj wystąpili w przynajmniej kilku produkcjach genialnego reżysera. Na szczęście DiCaprio potwierdził podczas SAG Awards, że już niedługo podejmą współpracę przy nowym filmie twórcy "Irlandczyka".

DiCaprio i De Niro wystąpią u Scorsese

DiCaprio wręczał De Niro nagrodę podczas imprezy i w trakcie przedstawiania starszego kolegi po fachu przyznał, że pojawią się razem w adaptacji książki "Killers of the Flower Moon" w reżyserii Martina Scorsese:

Killers of the Flower Moon - obsada

Niestety nie wiemy, kto pojawi się w nowym filmie Scorsese oprócz Leonardo DiCaprio i Roberta De Niro. Patrząc jednak na dotychczasowe obsady Scorsese, możemy być pewni, że reżyser zatrudni samych świetnych aktorów.

Killers of the Flower Moon - o czym będzie film?

Oryginalna książka "Killers of the Flower Moon" została napisana przez Davida Granna i w 2017 roku stała się bestsellerem. W Polsce jest znana pod tytułem "Czas krwawego księżyca. Zabójstwa Indian Osagów i narodziny FBI". Fabuła kręci się wokół morderstw Indian, kiedy to na zamieszkanych przez nich terenach odkryto ropę naftową, co oczywiście stało się przedmiotem sporu.

Morderstwa przykuły uwagę świeżo utworzonego Federal Bureau of Investigation, którego reprezentanci zostali wysłani do zbadania sprawy. Śledczych z FBI zagrają prawdopodobnie De Niro i DiCaprio.

Killers of the Flower Moon - kiedy premiera?

Zdjęcia do nowego filmu Scorsese mają ruszyć w Oklahomie już wiosną 2020 roku. Twórcą scenariusza jest Eric Roth, który pracował przy "Narodzinach gwiazdy" oraz "Forreście Gumpie". Data premiery jest niestety nieznana.