Leonardo DiCaprio prawdziwym bohaterem! Uratował tonącego człowieka

Gwiazdor Leonardo DiCarpio zachował się jak bohater "Once Upon a Time in Hollywood" Rick Dalton. Aktor uratował bowiem tonącego człowieka. Do bohaterskiego czynu doszło podczas sylwestrowych wakacji DiCarpio.

Leonardo DiCarpio uratował tonącego mężczyznę

Jak podaje USA Today, sytuacja miała miejsce pod koniec grudnia 2019 roku na Karaibach. DiCarpio wybrał się odpoczywać na Morzu Karaibskim wraz z grupą przyjaciół. Według źródła, na pokładzie statku Club Med płynącego na Saint-Barthélemy doszło do wypadku. Za burtę wypadł jeden z pasażerów. Prawdopodobnie był pijany. Wysłano sygnał SOS i traf chciał, że pierwszą jednostką, która odebrała wezwanie, była łódź należąca do DiCarpio. Aktor postanowił ruszyć na pomoc topiącemu się mężczyźnie.

Do wypadku doszło niedaleko wyspy Sint Maarten. Gwiazdor musiał się spieszyć, by zdążyć przed zachodem słońca. Po kilkugodzinnych poszukiwaniach udało się odnaleźć topiącego się człowieka nieopodal wyspy Saba około 26 mil morskich od miejsca wypadku. Wyłowiony pasażer był odwodniony. DiCaprio i jego przyjaciele nakarmili mężczyznę i dostarczyli go straży przybrzeżnej. Po badaniach okazało się, że ratunek zjawił się w ostatniej chwili. Do tragedii brakowało minut. Człowiek, który wypadł za burtę, spędził w wodzie 11 godzin. Leo najwyraźniej dobrze pamięta sceny z "Titanica".

W słynnym filmie Jamesa Camerona bohater, w którego wcielał się DiCaprio, był jednym z rozbitków, którzy nie przeżyli katastrofy. Jack uratował swoją ukochaną graną przez Kate Winslet, poświęcając własne życie, tonąc w odmętach zimnego oceanu. Na szczęście niebezpieczna sytuacja z Karaibów zakończyła się szczęśliwie. Mężczyzna, który wypadł za burtę, musiał się zdziwić, kiedy zobaczył, kto uratował go przed utonięciem. Prawdopodobnie zapamięta ten dzień do końca życia.

