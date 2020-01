"Lucyfer" doczeka się odcinka musicalowego w 5. sezonie

Nowy sezon "Lucyfera" jest obecnie w produkcji. Niedawno dowiedzieliśmy się, że w nowej serii pojawi się... odcinek musicalowy. Jak podaje Entertainment Weekly, 9. odcinek 5. sezonu będzie epizodem musicalowym, a jego tytuł brzmi "Bloody Celestial Karaoke Jam".

Twórcy produkcji, czyli Ildy Modrovich i Joe Henderson przyznali, że zawsze chcieli zrealizować odcinek musicalowy w "Lucyferze". Teraz nareszcie znaleźli odpowiedni moment (chociaż nie zdradzili zbyt dużo szczegółów dotyczących fabuły):

"

Chcieliśmy mieć dobry powód na to, dlaczego śpiewamy i tańczymy. Żeby nie było to po prostu "o, wszyscy sobie potańczą i pośpiewają". Planowanie tego epizodu było nieco jak granie w Tetrisa, ale było super. Będzie fantastyczny i cieszę się, że mogłem go odhaczyć z mojej listy rzeczy "do zrobienia". "