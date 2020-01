Margot Robbie wyjaśniła, czemu Joker nie jest przeciwnikiem w "Birds of Prey"

Dlaczego Jared Leto i jego Joker nie jest złoczyńcą? Na ten temat wypowiedziała się sama Margot Robbie, czyli gwiazda "Birds of Prey", która zdradziła dlaczego zrezygnowano z zaangażowania wokalisty do projektu.

Aktorka stwierdziła w wywiadzie z IGN, że na początku zdecydowali, że nowy film z jej udziałem albo opowie w całości o relacji Harley-Joker, albo o Harley z innymi heroinami. Nigdy nie planowali tego łączyć:

Margot Robbie jest również producentką "Birds of Prey", co oznacza, że miała spory wpływ na warstwę narracyjną film. Przyznała, że ich decyzja dotycząca Jokera była całkowicie świadoma i wydała się być naturalna:

Od początku to była świadoma decyzja, żeby się rozstali na początku filmu. Miałam w głowie całą historię tego, co się stało od czasu "Suicide Squad" do początku "Birds of Prey". To długa droga, ale chodzi o to, że się rozstają. "