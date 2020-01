Martin Scorsese nie oglądał "Jokera". Twierdzi, że nie musi

W 2019 roku swoją premierę miał najnowszy film Martina Scorsese pod tytułem "Irlandczyk". Filmowiec był więc zajęty swoim dziełem, przez co obejrzał głośnego "Jokera" - produkcji, którą początkowo miał produkować. Okazuje się jednak, że reżyser raczej nie nadrobi tej zaległości.

"Joker" - Martin Scorsese twierdzi, że nie musi oglądać filmu

Produkcja wyreżyserowana przez Todda Phillipsa okazała się ogromnym sukcesem. Mimo że film był przeznaczony wyłącznie dla widzów pełnoletnich, przekroczył próg miliarda dolarów zysków, bijąc rekord tytułów z kategorią wiekową R. Nad "Jokerem" rozpływali się tez widzowie i krytycy. Wystarczy zresztą powiedzieć, że "Joker" jest nieoficjalnym faworytem tegorocznego rozdania Oscarów.

Okazuje się jednak, że na Martinie Scorsese nie robi to wrażenia. W rozmowie z The New York Times został zapytany, czy widział "Jokera" i co o nim sądzi. Reżyser szczerze odpowiedział.

" Widziałem fragmenty. Wiem, o co chodzi, więc po co miałbym oglądać całość? Łapię to. Jest w porządku. "

Trudno powiedzieć, co spowodowało, że twórca "Chłopców z ferajny" nie wybrał się na "Jokera". Być może ma to związek z faktem, że "Joker" mimo wszystko należy do podgatunku kina superbohaterskiego, za którym Scorsese raczej nie przepada.

Co ciekawe, Phillips w wielu wywiadach podkreślał, że Scorsese był jednym ze źródeł inspiracji do powstania "Jokera". Starszy kolego po fachu wielokrotnie doradzał Phillipsowi w różnych kwestiach, a sama produkcja została porównana zarówno do "Taksówkarza", jak i "Króla komedii".

Oscary 2020 - kiedy wręczenie nagród?

Czy "Joker" rzeczywiście dostanie prestiżową nagrodę? A może będzie konkurował z "Irlandczykiem"? Na razie nie znamy tytułów nominowanych filmów do Oscarów 2020. Członkowie Akademii wybiorą je 13 stycznia 2020 roku. 92. gala wręczenia nagród obędzie się 9 lutego 2020 roku. Czy "Joker" wygra statuetkę? Przekonamy się za kilka tygodni.

