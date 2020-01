"Martwe zło": Sam Raimi skomentował przyszłość serii

O tym, że "Martwe zło" powróci w nowej odsłonie, było wiadomo już od jakiegoś czasu. Latem 2019 roku Sam Raimi potwierdził, że seria rzeczywiście będzie kontynuowana. Teraz zdradził szczegóły dotyczące jej przyszłości.

Jak podaje portal Bloody Disgusting, filmowiec brał ostatnio udział w sesji Ask-Me-Anything na czacie serwisu Reddit. Rozmowa reżysera horroru z fanami odbyła się w ramach promocji nowej wersji "Klątwy", w którą jest zaangażowany. Miłośnicy kultowej produkcji Raimiego nie mogli się jednak oprzeć pokusie zapytania o to, w jakim kierunku podąży "Martwe zło". Co odpowiedział reżyser?

"

Bruce [Campbell], Rob [Tarpet] i ja pracujemy z młodym filmowcem, który pisze scenariusz do nowego "Martwego zła". Będzie też reżyserem. Jeśli chodzi o mnie... Z przyjemnością wyreżyserowałbym nowe "Martwe zło"... ale naprawdę chciałbym to zrobić z Bruce'em. Ale on powiedział, że skończył z tą postacią. Miałem nadzieję, że to nie prawda. "