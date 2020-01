"Marvel Zombies": zobacz fanowski zwiastun superbohaterskiego horroru

Fani komiksów od lat mają nadzieję, że któregoś dnia powstanie adaptacja "Marvel Zombies", w którym najwięksi herosi świata są ukazani jako nieumarłe potwory. Internetowi postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i powołać do życia własny zwiastun produkcji o stworach jedzących ludzkie mózgi.

"Marvel Zombies" - fanowski zwiastun adaptacji słynnego komiksu

Na kanale YouTube ProductionCrate pojawiło się krótkie nagranie, w którym ukazano jak Kapitan Ameryka, Hulk, X-Men, Fantastyczna Czwórka, Spider-Man i Iron Man wyglądaliby jako żywe trupy. Okazuje się, że gdyby do produkcji Marvel Studios dodać elementy horroru, wyszłaby całkiem udana mieszanka.

Twórcy nie tylko zaprezentowali efekt swojej pracy, ale również proces twórczy. Dzięki temu możemy zobaczyć, ile czasu zajęło stworzenie fanowskiego trailera.

Chociaż miłośnicy superbohaterów i zombie mogą na razie pomarzyć o kinowej adaptacji "Marvel Zombies", motyw nieumarłych stworów istnieje w MCU. Jedno z odniesień pojawiło się w filmie "Spider-Man: Far From Home". Chodzi o wizję stworzoną przez Mysterio, w której na wpółzgniły Iron Man wychodzi z grobu. W nadchodzącym serialu animowanym "What If?" pojawi się odcinek poświęcony "Marvel Zombies". Bucky zmierzy się w nim z zainfekowanym wirusem Kapitanem Ameryką.

Komiks "Marvel Zombies" zadebiutował w roku 2005. Rozgrywa się w alternatywnej rzeczywistości, w której bohaterowie zostali zarażeni tajemniczym wirusem, przemieniającym ich w żądne ludzkiego mięsa zombiaki. W ciągu kolejnych lat pojawiły się sequele oraz tie-iny odnoszące się do oryginału.

"What If...?" - kiedy premiera?

Serial powstał na podstawie serii komiksów o tym samym tytule, w którym czytelnicy mogli oglądać alternatywne losy ulubionych superbohaterów. Czasem były to historie dramatyczne, ale zdarzały się też numery na wskroś komediowe. Podobnie jak w komiksowej wersji narratorem każdego odcinka będzie kosmita Watcher imieniem Uatu, któremu głosu użyczy Jeffery Wright. W pozostałych rolach usłyszymy aktorów, którzy wystąpili w kinowych hitach. Serial trafi na Disney+ w roku 2021.

