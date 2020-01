Marvel jednak nie planuje wprowadzić postaci transseksualnej w swoich filmach

Feige niedawno spotkał się ze studentami New York Film Academy, gdzie rozmawiał na temat sukcesu kinowego uniwersum Marvela, a także o przyszłości filmów z MCU. Wśród informacji, które podano w trakcie prelekcji, znalazł się m.in. fragment o postaciach LGBTQ w filmach Marvel Studios. Wówczas szef Marvel Studios zapowiedział, że bohaterowie "pojawią się już niedługo".

Marvel jednak bez postaci transseksualnej

Niestety, okazało się, że twórcy nie planują jednak wprowadzać postaci tak szybko. Jak podaje Variety, słowa szefa Marvela zostały podobno "omyłkowo zrozumiane", a jego pewność odnosiła się jedynie do postaci LG, a niekoniecznie BTQ. Tak przynajmniej twierdzą źródła bliskie Variety i Marvel Studios. Miałoby to sens, bo w końcu o postaci gejowskiej w "The Eternals" mówi się od dawna, a jest to jedyna produkcja kinowa, która jest obecnie w produkcji ("Black Widow" jest już w fazie post-produkcyjnej).

Z drugiej strony, nie słyszeliśmy nic na temat postaci transseksualnej w filmie Chloe Zhao. Tak jak wspomnieliśmy - pojawienie się w filmie herosa-geja było natomiast potwierdzone już w poprzednim sierpniu, kiedy Feige zapowiedział, że "bohater ma męża, rodzinę i jest to po prostu część jego życia". Wygląda więc na to, że na bohatera transseksualnego w MCU przyjdzie nam jeszcze poczekać.

W obsadzie "The Eternals" znajdują się: Richard Madden, Angelina Jolie, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Gemma Chan, Kit Harington, Barry Keoghan i Brian Tyree Henry. Premiera filmu jest planowana na listopad 2020 roku.