Marvel pracuje nad drugim sezonem serialu "What If...?"

Nadchodzi nowy rozdział w MCU. Nie chodzi jedynie o powstające filmy Czwartej i Piątej Fazy Marvel Studios, ale również seriale, które trafią na platformę Disney+. Wśród nich zadebiutuje animacja "What If...?", która mimo, że nie doczekała się jeszcze premiery pierwszego sezonu, już otrzymała kontynuację.

"What If...?" - Marvel zapowiada 2. sezon serialu Disney+

Jak podaje serwis Buzfeed Brasil, szefowie Marvel Studios podjęli decyzję o produkcji drugiego sezonu "What If...?" - animowanej antologii, w której zobaczymy alternatywne losy bohaterów filmów Marvela. Potwierdził to sam Kevin Feige.

Szef Marvel Studios był gościem brazylijskiego Comic Conu i rozmawiał z dziennikarzami portalu o przyszłości MCU. W rozmowie padły nowe informacje na temat dwóch nadchodzących filmów MCU - "Black Widow" i "Eternals". Nie zabrakło też pytania o X-Men, którzy za kilka lat zostaną w końcu wcieleni do kinowego uniwersum. Feige zdradził też kilka interesujących faktów na temat seriali, między innymi "What If...?".

Z rozmowy wiemy, że pierwszy sezon będzie składał się z 10 odcinków, ale osoby zaangażowane w przedsięwzięcie już dostały zamówienie na kolejne tyle epizodów, tworzonych z myślą o drugim sezonie serialu. Obecnie twórcy "What If...?" kończą pracę nad pierwszymi 10 odcinkami, w których zobaczymy między innymi co by było, gdyby Peggy Carter dostała Serum Superżołnierza.

"What If...?" - kiedy premiera?

Serial powstał na podstawie serii komiksów o tym samym tytule, w którym czytelnicy mogli oglądać alternatywne losy ulubionych superbohaterów. Czasem były to historie dramatyczne, ale zdarzały się też numery na wskroś komediowe. Podobnie jak w komiksowej wersji narratorem każdego odcinka będzie kosmita Watcher imieniem Uatu, któremu głosu użyczy Jeffery Wright. W pozostałych rolach usłyszymy aktorów, którzy wystąpili w kinowych hitach. Serial trafi na Disney+ w roku 2021.

Zobacz też: Robert Downey Jr. powróci do roli Iron Mana? Jeff Goldblum potwierdził nadzieje fanów