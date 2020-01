"Maska 2" - Jim Carrey zgodził się powrócić w kontynuacji. Ma jeden warunek

Jedną z gwiazd lat 90. był Jim Carrey. Aktor miał w tym okresie bardzo dobrą passę i wystąpił w wielu produkcjach, które przyniosły mu międzynarodową sławę. Zalicza się do niej "Maska" - adaptacja komiksu, która odniosła ogromny sukces. Od jakiegoś czasu plotkuje się o sequelu tej produkcji. Carrey wyraził zainteresowanie powrotem do roli Stanleya Ipkissa, który wieczorami przeistaczał się w szalonego awatara Lokiego.

"Maska 2" - Jim Carrey powróci do swojej słynnej roli?

Już za kilka tygodni do kin na całym świecie do kin wejdzie film "Sonic. Szybki jak błyskawica", w którym Carrey wciela się w złowieszczego Doktora Robotnika. Złoczyńca za wszelką cenę chce schwytać superszybkiego jeża Sonica, który przeniknął do naszego świata z alternatywnego wymiaru. Zbliżająca się premiera adaptacji słynnej serii gier Segi, była okazją do zapytania gwiazdora o powrót do roli w sequelu "Maski". Co Carrey odpowiedział w rozmowie z ComicBook.com?

" Nie myślę w kategoriach sequeli ani innych rzeczy w tym stylu. To znaczy w przypadku "Sonica" jak najbardziej jest na to zgoda, bo nie rozwinęliśmy do końca mojego bohatera. Jeżeli chodzi o "Maskę", to musiałby zależeć od reżysera. To naprawdę zależy do reżysera. Nie chcę tego robić, tylko po to, żeby zrobić. Ale zrobiłbym to tylko, gdyby pojawił się jakiś szalony, wizjonerski filmowiec. Pewnie. "

Wygląda na to, że Carrey jest otwarty na ewentualną kontynuację przygód Maski. Na razie informacje o sequelu są jedynie nadziejami wiernych fanów filmu z 1994 roku. W "Masce" oprócz Carreya wystąpili Cameron Diaz, Peter Greene i Peter Riegert. Produkcja zarobiła 351 miliony dolarów przy koszcie 23 milionów. Popularność filmu sprawiła, że wkrótce powstał serial animowany, a w 2005 roku powołano do życia niskobudżetową drugą część pod tytułem "Dziedzic Maski", którą w zasadzie można traktować jako spin-off.

"Sonic. Szybki jak błyskawica" - kiedy premiera?

Zanim Jim Carrey powróci do roli szalonego osobnika o zielonej głowie, zobaczymy go w roli wąsatego antagonisty superszybkiego jeża. Film "Sonic. Szybki jak błyskawica" zadebiutuje 12 lutego 2020 roku. W polskich kinach ukaże się 28 lutego. W produkcji reżyserowanej przez Jeffa Fowlera oprócz Carreya wystąpią James Marsden, Ben Schwartz, Tika Sumpter i Frank C. Turner.

