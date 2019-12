"Matrix 4": gwiazdor "Aquamana" i "Watchmen" zagra Morfeusza

Chociaż film "Matrix 4" jest owiany tajemnicą, twórcy postanowili uchylić jej rąbka. Według najnowszych informacji Yahya Abdul-Mateen II wcieli się w młodego Morfeusza.

"Matrix 4" - Yahya Abdul-Mateen II jako młody Morfeusz

Aktor powinien być dobrze znany wszystkim fanom DC. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wystąpił w dwóch produkcjach opartych na komiksach tego wydawnictwa. W 2018 roku zagrał w hicie Warner Bros. "Aquaman", gdzie wcielił się w Black Mantę. Ostatnio abonenci HBO mogli go oglądać w serialu "Watchmen" w roli Doktora Manhattana. Teraz przed młodym aktorem czeka kolejne wyzwanie - wcielenie się w jednego z głównych bohaterów kultowego Matriksa.

Yahya Abdul-Mateen II dostał angaż do powstającego filmu w październiku 2019 roku. Postać, którą zagra, trzymano w tajemnicy. Jak podaje The Illuminerdi, czytując źródło związane z produkcją "Matriksa 4", gwiazdor wcieli się w młodą wersję Morfeusza. O tym, że zobaczymy młodszych bohaterów, było wiadomo od dawna. Nie oznacza to jednak, że w filmie nie wystąpią dobrze znani aktorzy. W obsadzie są obecni zarówno Keanu Reeves (Neo), jak i Carrie-Anne Moss (Trinity). Na razie nie wiadomo, czy powróci oryginalny odtwórca Morfeusza Laurence Fishburne.

"Matrix 4" - kiedy premiera?

Pierwsze oficjalne informacje na temat czwartej części kultowej serii pojawiły się w sierpniu 2019 roku. Wcześniej krążyły jednak plotki i spekulacje dotyczące ewentualnej kontynuacji "Matriksa". Film wyreżyseruje Lana Wachowski. W pozostałych rolach wystąpią Jada Pinkett Smith, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick oraz Jonathan Groff. Premiera "Matriksa 4" została wyznaczona na 21 maja 2021 roku.

