"Mortal Kombat": gwiazdor filmu pokazał krwawe zdjęcie z ostatniego dnia na planie

Już niedługo fani "Mortal Kombat" będą mieli okazję do radości. Za kilkanaście miesięcy do kin trafi najnowsza adaptacja słynnej serii growych mordobić. Jedna z gwiazd nadchodzącego hitu poinformowała o zakończeniu prac na planie zdjęciowym, publikując w sieci materiały potwierdzające tę informację.

Na Instagramie Lewisa Tana, który wciela się w jednego z wojowników, pojawiły się zdjęcia i nagranie z planu "Mortal Kombat". Jak prezentują się materiały zamieszczone przez aktora?

"

Zakończyły się zdjęcia do "Mortal Kombat"! Trochę mi zajmie, zanim przetworzę emocje i ubiorę je we właściwe słowa. Na razie jestem wykończony fizycznie i emocjonalnie, jestem zadowolony i podekscytowany, uczuciem, które czuje się na końcu, oddając wszystko sztuce. Ryzykujemy wszystko. Zrobiliśmy coś wyjątkowego. Jestem dumny. Twórcy i ekipa weszła na szczyt swojej klasy i profesjonalizmu. Australia dostarczyła unikalnych i zabierających dech w piersiach krajobrazów. Obsada stworzyła rodzinę i więź, która będzie trwała wiecznie. Dziękuje ci, Simonie McQuoid za zaufanie i porady. Jesteś uosobieniem lidera oraz moją inspiracją. Moja siostrzenica urodziła się z rzadką chorobą płuc, kiedy miała 3 lata, lekarze stwierdzili, że nie przeżyje. Walczyła z niewyobrażalnymi przeciwnościami losu i niemożliwymi do pokonania zjawiskami, by przeżyć. Prawdziwa wojowniczka. Teraz ma 15 lat. W tym roku, kiedy skończyłem pracę nad 3 filmami i 2 serialami, spędzając miesiące na czytaniu scenariuszy do wielkich produkcji, które finalnie nie były dla mnie, codziennie wspierała mnie SMS-ami. Teraz siedzi na moim krześle, patrząc jak gram główną rolę w moim pierwszym dużym filmie. Nigdy. Przenigdy. Nie. Poddawaj się. "