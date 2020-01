Na aukcję WOŚP trafił samochód, jakim jeździł Jaś Fasola. Mr Big Heart może być wasz!

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w tę niedzielę. Wydarzeniem żyje cała Polska, a aukcje cieszą się wielką popularnością. Znany artysta Szymon Chwalisz związany jest z WOŚPem od lat, w tym roku przygotował jednak coś naprawdę ekstra. Jego praca wystawiona na aukcję zainteresuje nie tylko fanów motoryzacji, ale i kultowej postaci, jaką jest Jaś Fasola.

Na aukcję WOŚP trafił samochód jakim jeździł Jaś Fasola. Oto Mr Big Heart

W poprzednich latach na aukcji Wielkiej Orkiestry pojawiły się między innymi specjalnie odmalowane gitary rockowe i motocyklowe kaski, wykonane przez Szymona Chwalisza. W tym roku artysta włożył w akcję jeszcze więcej serca, czasu i zaangażowania. Efektem jest Mr Big Heart - niepowtarzalne auto, które może być wasze.

Mr Big Heart to samochód Mini z 1988 roku, czyli dokładnie taki sam model, jakim Jaś Fasola wyruszał na swoje liczne przygody. Samochód przeszedł gruntowną renowację w firmie Professional w Ostrowie Wielkopolskim. Przy jego malowaniu pomogli pensjonariusze Warszawskiej Misji Kamiliańskiej Św. Łazarza w tymczasowym kryzysie bezdomności. Pokryli oni auto wyjątkowo metaforycznym obrazem, na którym widnieją domy z otwartymi dachami z których wychodzą serca.

Jak wyznał Szymon Chwalisz:

" W Warszawie poznaliśmy osoby w kryzysie bezdomności z ośrodka św. Łazarza na Ursusie. No i od tego się zaczęło. To ci Panowie pomagali nam przy renowacji auta. Chcieliśmy aby zrozumieli, iż chociaż teraz sami potrzebują pomocy to mogą także pomóc i zrobić coś dobrego dla innych. "

Przysłowiową cegiełkę do powstania tego motoryzacyjnego cuda dołożyła wielokrotna Mistrzyni Europy w drifcie, Karolina Pilarczyk. Jako ambasadorka całego przedsięwzięcia zadbała, by zaangażowani w niego Panowie dobrze się bawili przy jego realizacji. Link do aukcji znajdziecie tutaj.

