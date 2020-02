Nagie zdjęcia Harveya Weinsteina w sądzie. Prokuratura przedstawiła je jako dowód w sprawie o gwałt i napastowanie seksualne

Ruszyło postępowanie sądowe Harveya Weinsteina - hollywoodzkiego producenta, który w ciągu ostatnich kilku lat został oskarżony o molestowanie seksualne przez ponad 80 kobiet, w tym wielu znanych aktorek. Z powodu braku wystarczających dowodów, filmowiec odpowie przed sądem jedynie za dwa ataki na tle seksualnym - gwałcie na Jessice Mann oraz wymuszeniu seksu oralnego na Mimi Haleyi. Podczas posiedzenia sądu, które odbyło się we wtorek 4 lutego 2020 roku, prokuratura przedstawiła nowy dowód w sprawie - nagie zdjęcia Weinsteina.

Zdjęcia zostały przedstawione jedynie sędziom i ławie przysięgłych. Według amerykańskiego prawa, wszelkie drastyczne materiały, nie są okazywane publiczności obecnej na sali sądowej. Jednak siedzący po prawej stronie ławy sędziowskiej rysownik był wstanie naszkicować kilka obrazów, ukazanych na fotografiach. Obrońcy Weinsteina próbowali oddalić użycie tego dowodu. Bezskutecznie. Sędzia James Burke zezwolił na okazanie zdjęć ławie przysięgłych. Jak podaje Vulture, członkowie ławy przysięgłych po kolei przekazywali sobie nowe dowody. Jeden z mężczyzn zareagował nieznacznie podniesionymi brwiami. Na twarzach dwóch kobiet pojawił się natomiast grymas. Według źródła co najmniej jedna fotografia ukazywała pełną sylwetkę nagiego Weinsteina.

Prokurator Joan Illuzzi skomentowała wykorzystanie tak drażliwego dowodu w sprawie.

Fotografie zostały wykonane 18 czerwca 2018 roku. Yakov Mantelman - fotograf, który jest ich autorem, odpowiadał przed sądem jako świadek w sprawie.

W piątek 31 stycznia 2020 roku Mann zesłana przed sądem, że genitalia Weinsteina są zniekształcone.

Kiedy pierwszy raz zobaczyłam go całkowicie nago, pomyślałam, że jest zdeformowany i interseksualny. Miał niesamowicie dużo blizn, o których nie wiedziałam. Być może był ofiarą poparzeń. Nie miał jąder i wyglądało na to, że posiada waginę. "

Aktorka opowiedziała również o ostatnim kontakcie seksualnym z Weinsteinem.

"

Ostatnia sytuacja zabarwiona seksualnie, którą pamiętam, miała miejsce, kiedy zmarła jego mama. Chciał ze mną porozmawiać, ponieważ wiedziałam, co to żałoba [Mann przeżyła śmierć ojca - przyp. red.]. Kiedy do niego przyszłam, leżał nagi na łóżku i jedyne czego chciał, to żebyśmy zrobili coś o charakterze seksualnym. Myślę, że masturbował się do lustra i potem wsadził mi w usta. To mnie obrzydziło i spowodowało powrót wielu złych wspomnień. "