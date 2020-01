W kwestii kina 2019 rok dość mocno nas rozpieścił. Czy 2020 dorówna mu poziomem na tym polu? Cóż, patrząc na listę nadchodzących premier, istnieje taka szansa. Specjalnie dla was wybraliśmy zestawienie najciekawszych tegorocznych debiutów.

Najciekawsze filmowe premiery 2020 roku. Jakie hity zawitają na ekranach w tym roku?

2020 to rok, w którym wejdziemy w nowy rozdział Kinowego Uniwersum Marvela, powitamy kontynuacje kasowych horrorów, a także pożegnamy Jamesa Bonda w wykonaniu Daniela Craiga. Na które filmy debiutujące w 2020 roku czekamy najbardziej?

1. "Deerskin", reż. Quentin Dupieux

Nowa propozycja od twórcy "Morderczej opony". Poznamy tu historię człowieka, który po nabyciu kurtki z jeleniej skóry zaczyna pałać do niej głębokim uczuciem. By dać wyraz swej miłości postanawia dla niej unicestwić wszystkie inne kurtki na świecie. Film był jednym z największych przebojów sekcji Quinzaine des Réalisateurs na festiwalu w Cannes, a na ekranach polskich kin studyjnych zadebiutuje już 3 stycznia 2020 roku.

2. "Gorący temat", reż. Jay Roach

Autentyczna historia seks skandalu w Fox News. W 2016 roku szef stacji, Roger Ailes, został oskarżony o molestowanie seksualne przez swoją byłą pracownicę. Oskarżeń wkrótce przybyło, w wyniku czego Ailes został zmuszony do odejścia z firmy. W filmie poznajemy tę historię z perspektywy trzech kobiet pracujących w jednej z największych telewizji informacyjnych w Stanach. W rolach głównych wystąpiły Charlize Theron, Nicole Kidman i Margot Robbie. "Gorący temat" zadebiutuje w polskich kinach 17 stycznia 2020 roku.

3. "Jojo Rabbit", reż. Taika Waititi

Najnowszy film Taiki Waititiego to opowieść o nietypowej przyjaźni młodego Jojo z wyimaginowanym Adolfem Hitlerem. Rzecz dzieje się w trakcie II Wojny Światowej i stanowi satyrę na zjawisko propagandy i chorej ideologii. W filmie występują sam Taika, Scarlett Johansson, Sam Rockwell, Rebel Wilson i znany z "Gry o tron" Alfie Allen. "Jojo Rabbit" wejdzie na ekrany polskich kin 24 stycznia 2020 roku.

4. "1917", reż. Sam Mendes

I Wojna Światowa. Dwóch młodych żołnierzy otrzymuje rozkaz przedostania się za linie wroga w celu dostarczenia tajnej wiadomości. Jeśli zawiodą, żołnierze brytyjscy wpadną w pułapkę i dojdzie do masakry na niewyobrażalną skalę. W filmie istna plejada brytyjskich gwiazd: Mark Strong, Andrew Scott, Colin Firth, Benedict Cumberbatch i Richard Madden. Polska premiera odbędzie się 24 stycznia 2020 roku.

5. "Małe kobietki", reż. Greta Gerwig

Twórczyni "Lady Bird" przenosi nas do czasów wojny secesyjnej, gdzie poznajemy młodziutkie siostry March. Każda z dziewcząt różni się od siebie diametralnie, posiadając własne zdanie, plany i marzenia. W trakcie seansu śledzimy wycinek z ich życia, podziwiając wszystkie wzloty, upadki i pogoń za marzeniami, która nie zawsze jest taka prosta. W rolach głównych Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh i Eliza Scanlen. U ich boku wystąpili Laura Dern, Timothée Chalamet i Meryl Streep. Premiera w Polsce - 31 stycznia 2020 roku.

6. "Skłodowska", reż. Marjane Satrapi

Historia polskiej noblistki Marii Skłodowskiej, rozpoczynająca się od jej przybycia do Francji by podjąć studia na Sorbonie. Film Marjane Satrapi ma przedstawić trudności z jakimi spotkała się nasza rodaczka w drodze do naukowego sukcesu. W roli głównej zobaczymy Rosamund Pike. Polska premiera odbędzie się 6 marca 2020 roku.

7. "Ciche miejsce 2", reż. John Krasinski

Kontynuacja horroru z 2018 roku, który cieszył się sporą popularnością i uznaniem. Powrócimy do świata opanowanego przez krwiożercze potwory, w którym najmniejszy dźwięk jest jak wyrok śmierci. W drugiej odsłonie do Emily Blunt dołączą Cillian Murphy i Djimon Hounsou. "Ciche miejsce 2" wejdzie do kin 20 marca 2020 roku.

8. "Mulan", reż. Niki Caro

Kolejna aktorska wersja popularnej bajki. Jak Disney poradził sobie z nowym wcieleniem "Mulan" i czy historia walecznej księżniczki powtórzy sukces "Króla Lwa" i "Aladyna"? O tym przekonamy się już 27 marca 2020 roku.

9. "Nie czas umierać", reż. Cary Joji Fukunaga

Ostatnia część Bonda, w której zobaczymy Daniela Craiga. W tej odsłonie agent 007 cieszył się będzie zasłużonym odpoczynkiem, po zakończeniu czynnej służby. Sielanka nie potrwa jednak długo, bo zgłosi się do niego przyjaciel w potrzebie. Misja uratowania porwanego naukowca okaże się jednak znacznie trudniejsza, niż początkowo przypuszczał. O tym w jakim stylu Daniel Craig pożegna się z serią dowiemy się 3 kwietnia 2020 roku.

10. "Czarna Wdowa", reż. Cate Shortland

To na co fani Natashy Romanoff czekali od lat, czyli solowy film o przygodach Czarnej Wdowy. W filmie Cate Shortland przeniesiemy się do czasów pomiędzy "Civil War", a "Infinity War" i wraz z Nat zawitamy w Rosji. Poznamy jej starych przyjaciół - Yelenę, Melinę i Alexieja aka Red Guardiana oraz zobaczymy, jak cała ekipa zmierzy się z Taskmasterem. Premiera odbędzie się 1 maja 2020 roku.

11. "Kobieta w oknie", reż. Joe Wright

Ekranizacja bestsellerowego thrillera z Amy Adams w roli głównej. Poznamy tu historię cierpiącej na agorafobię pani psycholog, która zaczyna szpiegować swoich sąsiadów. Gdy nowo upieczona sąsiadka znika w tajemniczych okolicznościach, główna bohaterka jest jedyną osobą, która może ocenić co właściwie się wydarzyło. Premiera - 15 maja 2020 roku.

12. "Wonder Woman 1984", reż. Patty Jenkins

Sequel przygód Diany Prince. Akcja, jak sugeruje tytuł, rozgrywać się będzie w latach osiemdziesiątych. W roli głównej powróci Gal Gadot. Jako Steve Trevor powróci Chris Pine, choć jego "magiczne zmartwychwstanie" nie zostało jeszcze wyjaśnione. Czarnym charakterem będzie tajemniczy bogacz Max Lord, w którego wcieli się Pedro Pascal. "Wonder Woman 1984" zadebiutuje 5 czerwca 2020 roku.

13. "Pogromcy duchów. Dziedzictwo", reż. Jason Reitman

Nowa odsłona "Pogromców duchów", w której wraz z nowymi bohaterami powitamy kilka znanych twarzy. W obsadzie znaleźli się: Sigourney Weaver, Finn Wolfhard, Carrie Coon, Dan Aykroyd, Mckenna Grace, Paul Rudd i Bokeem Woodbine, Annie Potts, Bill Murray i Ernie Hudson. Premiera odbędzie się 10 lipca 2020 roku.

14. "Tenet", Christopher Nolan

Najnowszy film Christophera Nolana traktować będzie o świecie międzynarodowych szpiegów. Będzie to, jak na Nolana przystało, skomplikowana i złożona produkcja, przyprawiająca wręcz o zawrót głowy. W filmie wystąpią między innymi Robert Pattinson, John David Washigton, Aaron Taylor-Johnson, Michael Caine, Kenneth Branagh i Clémence Poésy. Premiera przypada na 17 lipca 2020 roku.

15. "Top Gun: Maverick", reż. Joseph Kosinski

Kontynuacja kulowego filmu z Tomem Cruise'em w roli głównej. Poznamy tu dalsze losy Pete'a "Mavericka" Mitchella, który po 30 latach służby znajduje się na samym szczycie. W pewnym momencie przychodzi mu wziąć udział w misji, podczas której spotyka porucznika Bradleya Bradshawa (Miles Teller), syna jego przyjaciela "Goose'a", który zginął przed laty podczas jednej z misji. Premiera - 17 lipca 2020 roku.

16. "The Conjuring: The Devil Made Me Do It", reż. Michael Chaves

Trzecia część "Obecności" ma nieco namieszać w swym upiornym uniwersum. Tym razem Ed i Lorraine Warren zmierzą się ze sprawą mężczyzny oskarżonego o morderstwo. Mężczyzna nie przyzna się jednak do winy, zapewniając, że sprawcą zbrodni jest demon, który go opętał. Premiera odbędzie się 11 września 2020 roku.

17. "King's Man: Pierwsza misja", reż. Matthew Vaughn

W trzeciej części popularnej serii przyjdzie nam zobaczyć, jak najgorsi złoczyńcy świata łączą siły, by zmieść z powierzchni Ziemi całe miliony niewinnych istnień. W rolach głównych wystąpili Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl i Djimon Hounsou. Premiera - 18 września 2020 roku.

18. "Eternals", reż. Chloé Zhao

Film, który ma rozpocząć zupełnie nowy rozdział Kinowego Uniwersum Marvela. Choć szczegół fabularne nie są na obecną chwilę znane, wiemy, że produkcja opowie o rasie pięknych, potężnych i niemalże boskich istot, które zostały powołane do życia przez Celestian. Ci przeprowadzali eksperymenty genetyczne, w wyniku których powstały trzy odrębne rasy. Eternals są jedną z nich. Film Chloé Zhao ma nie tylko wprowadzić zupełnie nowe postacie do uniwersum, ale zaprezentować również pierwszego otwarcie homoseksualnego głównego bohatera w kinie superhero. W rolach głównych wystąpią Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee, Angelina Jolie oraz Kit Harington. Premiera odbędzie się 6 listopada 2020 roku.

19. "Dune", reż. Denis Villeneuve

Ekranizacja powieści Franka Herberta, której akcja rozgrywa się w odległej przyszłości na pustynnej planecie, która jako jedyna posiada złoża substancji wydłużającej życie i pozwalającej na międzygwiezdne podróże i zaglądanie w przyszłość. Kto włada planetą, włada całym wszechświatem. W filmie zobaczymy zatem zażartą walkę o władzę w wykonaniu aktorów światowej sławy. W obsadzie znaleźli się między innymi Timothée Chalamet, Stellan Skarsgård, Rebecca Ferguson, Zendaya, Oscar Isaac, Jason Momoa, Josh Brolin, Javier Bardem i Dave Bautista. Premiera filmu odbędzie się 18 grudnia 2020 roku.

20. "Mank", reż. David Fincher

David Fincher powraca po sześcioletniej przerwie by zaserwować nam film na podstawie scenariusza swego zmarłego ojca. Poznamy tu losy scenarzysty Hermana J. Mankiewicza - autora legendarnego "Obywatela Kane'a". W głównej roli zobaczymy Gary'ego Oldmana. Dokładna data premiery nie jest na obecną chwilę znana.

21. "The French Dispatch", reż. Wes Anderson

Najnowsze dzieło Wesa Andersona będzie hołdem dla amerykańskiego dziennikarstwa z akcją osadzoną w powojennej Francji. W obsadzie znaleźli się Bill Murray, Jason Schwartzman, Tilda Swinton, Timothée Chalamet, Saoirse Ronan i Léa Seydoux. Dokładna data premiery nie jest znana.

22. "Halloween Kills", reż. David Gordon Green

Kolejna odsłona kultowej serii slasherów. W przedostatniej części Halloween wystąpią między innymi Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Anthony Michael Hall i Kyle Richards. Dokładna data premiery nie jest znana, ale sugerując się amerykańskim debiutem, śmiało możemy założyć, że będzie to październik 2020 roku.

