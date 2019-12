Najgorsze polskie filmy 2019 roku według czytelników Antyradio.pl [SONDA]

Rok 2019 był niezwykle owocny nie tylko, jeśli chodzi o światowe kino, ale również rodzime poletko. Jednak nawet sad produkujący najlepsze owoce musi oddzielić ziarno od plew, bowiem tam również trafiają się robaczywki. Nie inaczej jest z polskimi produkcjami 2019 roku. Postanowiliśmy zebrać najniżej oceniane tytuły ostatnich 12 miesięcy i zapytać naszych czytelników, który z nich jest najgorszy.

Najgorsze polskie filmy 2019 - Top 10 najgorszych produkcji

W porównaniu z rokiem poprzednim w 2019 wcale nie było tak najgorzej, ale stare korporacyjne porzekadło głosi, że zawsze może być lepiej. Trzeba więc wybrać te filmy, które cieszyły się najmniejszym uznaniem wśród widzów. Jest z czego wybierać, bo wśród wybranych przez nas tytułów nie zabrakło komedii (również romantycznych), dramatów, produkcji sensacyjnych, a nawet thrillera, filmu politycznego i produkcji przeznaczonej dla nastolatków.

Wśród nominowanych do zaszczytnego tytułu nie mogło zabraknąć króla polskich gniotów, czyli Patryka Vegi. Ten "reżyser" w 2019 roku powołał do życia tylko dwie produkcje - "Kobiety mafii 2" i "Politykę", ale obie trafiły do naszej sondy. Reprezentantami nieśmiesznych komedii są natomiast "Miszmasz, czyli kogel-mogel 3", "Na bank się uda" oraz całkiem nowy tytuł "Jak poślubić milionera".

Dramatami, w tym przypadku dosłownymi, okazały się filmy "Mowa ptaków" oraz sportowa próba pokonania bardzo podobnego filmu - "Underdoga", czyli "Fighter". Nie można też zapomnieć o nieudanej próbie adaptacji powieści Joanny Bator "Ciemno, prawie noc", polskiej wariacji na temat "Szybkich i wściekłych", czyli "Diablo. Wyścig o wszystko" oraz młodzieżowej produkcji pełnej youtuberów, celebrytów i Tomasza Karolaka pod tytułem "Jestem M. Misfit".

Jak widać, konkurencja jest duża. O tym, które filmy trafią do pierwszej dziesiątki najgorszych polskich produkcji 2019 roku, zadecydujecie Wy za pośrednictwem naszej sondy.

Najgorszy polski film 2019 roku to? "Ciemno, prawie noc" "Diablo. Wyścig o wszystko" "Fighter" "Jak poślubić milionera" "Kobiety mafii 2" "Miszmasz, czyli kogel-mogel 3" "Mowa ptaków" "Na bank się uda" "Polityka" "#Jestem M. Misfit"

Na głosy czekamy do 27 grudnia 2019 roku do godziny 12:00. Po tym terminie opublikujemy listę Top 10 najgorszych polskich filmów ostatnich 12 miesięcy.

