Najważniejsze filmy 2019 roku w jednym nagraniu. Zobaczcie piękne podsumowanie ostatnich miesięcy [WIDEO]

2019 rok był niezwykle obfitym okresem w świecie kinematografii. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy ukazało się wiele ważnych i spektakularnych produkcji, które pozostaną w naszej pamięci na długie lata. A może nawet zapiszą się złotymi zgłoskami w historii kina i wejdą do kanonu klasyków. Na youtubowym kanale Sleepy Skunk, jak co roku, ukazało się kilkuminutowe podsumowanie ostatniego roku. Które filmy się w nim znalazły?

Najważniejsze filmy 2019 roku w jednym nagraniu - piękne podsumowanie ostatnich miesięcy

W ciągu ostatnich kilku miesięcy byliśmy świadkami wielkich kinowych wydarzeń. Ukazał się dziewiąty film Quentina Tarantino, nowy horror Roberta Eggersa i pierwszy spin-off "Szybkich i wściekłych". Wraz z "Avengers: Endgame" zakończyła się pewna era Kinowego Uniwersum Marvela, a wyobraźnią ludzi na całym świecie zawładnął "Joker". Nic zatem dziwnego, że wielu wyczekiwało kinowego podsumowania mijającego roku.

Kinowy zwiastun 2019 roku trwa dokładnie 6 minut i 49 sekund i podzielony został na trzy części. Pierwsza nosi tytuł "Take One For The Team" i zawiera tytuły takie jak "Niedobrani", "Podły, okrutny, zły", "Koty", "Shazam!", "Zombieland: Kulki w łeb", "The Lighthouse", "Hobbs & Shaw", "Jojo Rabbit", "Kapitan Marvel", "Na noże" i "Joker".

Część druga nosi tytuł "Long Live the King". Znalazły się w niej między innymi "Godzilla II: Król potworów", "Król Lew", "Król", "Avengers: Endgame", "Spider-Man: Far From Home", "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie", "Ad Astra", "Parasite", "Upiorne opowieści po zmroku", "To: rozdział 2", "Klątwa La Llorony", "Smętarz dla zwierzaków",

"Kraina lodu 2", "Tajemnice Joan", "El Camino", "Midsommar" i "1917".

Trzecia część to zaś "Dumbo's Existential Crisis" i przedstawia między innymi "Dumbo", "Małe Kobietki", "Cóż za piękny dzień", "Historia małżeńska", "X-Men: Dark Phoenix", "Last Christmas", "Aladyn", "Toy Story 4" i "Once Upon a Time in Hollywood".

