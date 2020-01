J.R.R. Tolkien zmarł w 1973 roku, a rozszerzeniem i przedstawieniem świata "Hobbita" i "Władcy Pierścieni" zajął się wówczas jego syn, Christopher. To właśnie on zarządzał wydaniem ponad 24 wersji prac jego ojca, pomógł skompilować i zakończyć różne projekty, które później wydano jako "Silmarillion", a także stworzył pełną, oficjalną mapę Śródziemia. Jej kopia trafiła nawet do British Library.

Nie żyje Christopher Tolkien

Aby jeszcze bardziej uwypuklić prace swojego ojca (i przy okazji odpowiedzieć na wszelkie zarzuty kierowane wobec niego), Christopher Tolkien wydał 12-tomową "Historię Śródziemia" w 1996 roku. Kolekcja zawierała niepublikowane wcześniej materiały, które pochodziły spod pióra J.R.R. Tolkiena, a nie jego syna.

Christopher Tolkien urodził się w Leeds, 21 listopada 1924 roku. Był trzecim i najmłodszym synem J.R.R. i Edith Mary Tolkienów. Służył w Royal Air Force w trakcie II Wojny Światowej. Po zakończeniu konfliktu, Christopher Tolkien dokończył studia i zaczął wykładać staroangielski i staroislandzki na Oksfordzie.

Na stronie The Tolkien Society pojawił się tribute dla Christophera Tolkiena: