Nie żyje Elizabeth Sellars. Aktorka grająca u boku Marlona Brando i Humphreya Bogarta miała 98 lat

Smutna wiadomość dla miłośników starego kina. Tuż przed Sylwestrem 2019 roku zmarła 98-letnia szkocka aktorka Elizabeth Sellars. O śmierci kobiety poinformowała rodzina.

Nie żyje Elizabeth Sellars

Jak podaje Deadline, Sellars odeszła 30 grudnia 2019 roku w swoim domu we Francji. Aktorka grała wraz z wielkimi gwiazdami Hollywood, takimi jak Marlon Brando, Humphrey Bogart czy Peter O’Toole, u boku Laurence'a Oliviera w telewizji, a także z Aleca Guinnessa na deskach teatru. Skończyła Royal Academy of Dramatic Art w Londynie. Jej debiut aktorski przypadł na rok 1946 w "Braciach Karamazow" z odtwórcą Obi-Wana Kenobiego w obsadzie.

Trzy lata później rozpoczęła przygodę z kinem brytyjskim filmem "Floodtide". Pierwsza rola w hollywoodzkiej produkcji miała miejsce w 1954 roku. Mowa o "Bosonogiej Contessie", w której Sellars wystąpiła wraz z Humphreyem Bogartem i Avą Gardner. W tym samym roku zagrała z Marlonem Brando w filmie "Desirée".

Wśród innych wartych uwagi tytułów znalazły się takie filmy, jak "Prince of Players" z Richardem Burtonem, "The Shiralee" z Peterem Finchem, "Dzień, w którym obrabowano Bank Anglii" z Peterem O'Toolem, czy "55 dni w Pekinie". Co ciekawe zdarzyło się jej zagrać również w horrorze. W 1967 roku wystąpiła w filmie "Całun mumii".

Przez prawie 50 lat była żoną Franka Henleya. Mężczyzna zmarł w 2009 roku.

Zobacz też: James Dean zostanie ożywiony. Wystąpi w filmie 64 lata po śmierci