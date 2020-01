Nie żyje Jack Kehoe. Aktor znany z filmów "Nietykalni", "Żądło" i "Serpico" miał 85 lat

Kolejna strata dla amerykańskiego kina. W wieku 85 lat zmarł Jack Kehoe. Aktor z wieloletnim stażem na koncie odszedł 14 stycznia 2020 roku w Los Angeles.

Nie żyje Jack Kehoe

Jak podaje Deadline, o śmierci Kehoe poinformowała rodzina za pomocą nekrologu. Aktor odszedł na skutek komplikacji po udarze, którego doznał w 2015 roku. Kehoe zadebiutował na Broadwayu w 1963 roku jako drugoplanowa postać w adaptacji "Ballady o smutnej knajpie". Zagrał u boku Colleen Dewhurst. W 1977 roku wystąpił w sztuce "The Basic Training of Pavel Hummel" w jednej z głównych ról. Po raz drugi towarzyszył mu Al Pacino. Z Pacino Kehoe spotkał się po raz pierwszy na planie filmu "Serpico" z 1973 roku. Na dużym ekranie zadebiutował dwa lata wcześniej epizodyczną rolą w filmie "Gang, który nie umiał strzelać".

To nie jedyna znana produkcja, w której zagrał Kehoe. Jego popularność przypadła na lata 70. i 80., dzięki czemu wystąpił w takich filmach, jak "Melvin i Howard", "Żądło", "Czerwoni", "Myjnia samochodowa", "The Fish That Saved Pittsburgh", "Trybunał", "Nietykalni" czy "Zdążyć przed północą".

Kehoe grał również w produkcjach telewizyjnych. Pojawił się w obsadzie takich seriali, jak "Napisała: Morderstwo", "Policjanci z Miami", "Strach na wróble i pani King" czy "Strefa mroku" z 1985 roku. Pod koniec lat 90. zagrał z Michaelem Douglasem w filmie Davida Finchera "Gra". Była to jego ostatnia rola.

Aktor opuścił swoją partnerkę Sherry Smith, z którą był w związku od ponad 40 lat. Nie doczekał się potomstwa. Najbliższą rodziną Kehoe'ego byli siostrzeńcy Michael Henry i Ronnie Henry.

