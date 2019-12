Kushal Punjabi występował w indyjskich filmach i był niekwestionowaną gwiazdą Bollywood. 37-letni aktor zmarł 26 grudnia 2019 roku. Zgodnie z doniesieniami zagranicznych mediów, była to śmierć samobójcza.

Nie żyje Kushal Punjabi. Znany bollywoodzki aktor popełnił samobójstwo

Ciało aktora znaleziono w czwartek 26 grudnia 2019 roku, około godziny 2:00 w nocy. Kushal Punjabi przez dłuższy czas nie kontaktował się z rodziną, co zmartwiło jego rodziców. Udali się zatem do jego domu, gdzie dokonali makabrycznego odkrycia.

Jak donoszą zagraniczne media, Kushal Punjabi od dawna zmagał się z ciężką depresją i prawdopodobnie to choroba pchnęła go do odebrania sobie życia. Zostawił po sobie list pożegnalny, w który miał zawrzeć nie tylko przyczynę swojej decyzji, ale również informację o podziale majątku. Dobytek swojego życia podzielił pomiędzy rodziców, siostrę i 3-letniego syna, którego osierocił.

Choć wiemy, że w liście pożegnalnym Kushal Punjabi zaznaczył by nie doszukiwać się winy w innych osobach, konkretna przyczyna jego decyzji nie została podana do publicznej wiadomości.

Oprócz aktorstwa, Kushal Punjabi zajmował się również tańcem i choreografią. Wystąpił w ponad 20 programach telewizyjnych, a oprócz tego grywał w rozmaitych filmach i serialach. Zagrał w horrorze "Kaal" i filmie wojennym "Lakshya", jednak jego najpopularniejszymi występami były te w "Mouthful Of Sky" i "Marriage".