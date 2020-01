Nie żyje Terry Jones. Założyciel grupy Monty Pythona i reżyser "Żywota Briana" miał 77 lat

21 stycznia 2020 roku zmarł Terry Jones - jeden z członków grupy Monty Pythona. Był nie tylko komikiem, ale również scenarzystą, reżyserem, poetą pisarzem i historykiem. W 2016 roku rodzina artysty publicznie poinformowała, że Jones od roku cierpi na zdiagnozowaną demencję. Miał 77 lat.

Nie żyje Terry Jones z Monty Pythona

O śmierci Jonesa poinformowała stacja BBC za pośrednictwem agenta artysty. Choroba na, na którą cierpiał jeden z Pytonów, od jakiegoś czasu uniemożliwiała mu rozmowę. Rodzina twórcy wydała oficjalne oświadczenie na temat śmierci Jonesa.

" Jesteśmy głęboko zasmuceni, że musimy ogłosić odejście naszego ukochanego męża i ojca - Terry'ego Jonesa. Terry odszedł wieczorem 21 stycznia 2020 roku w wieku 77 lat u boku swojej ukochanej żony Anny Soderstro, po długiej, wyczerpującej choroby, z którą dzielnie i z dobrym humorem walczył od dawna. W ciągu ostatnich kilku dni jego żona, dzieci, dalsza rodzina oraz wielu przyjaciół ciągle byli przy Terrym, gdy powoli odchodził w swoim domu w północnym Londynie. Wszyscy straciliśmy miłego, zabawnego, ciepłego i naprawdę kochającego mężczyznę, którego bezkompromisowa indywidualność, bezlitosny intelekt i niezwykły humor, dawały przyjemność niezliczonym milionom ludzi przez ponad sześć dekad. "

W skeczach i filmach Monty Pythona Jones najczęściej wcielał się w kobiety w średnim wieku o charakterystycznym głosie. Grał między innymi matkę tytułowego bohatera filmu z 1979 roku pod tytułem "Żywot Briana", który zresztą sam wyreżyserował.

Stworzył też inne filmy, w których występował z kolegami ze słynnej grupy - "Monty Python i Święty Graal" oraz "Sens życia według Monty Pythona". Poza Pytonami, wraz z Michaelem Palinem, powołał do życia serial komediowy "Ripping Yarns". Był też prezenterem dokumentów historycznych "The Crusades", "Ancient Inventions", "Medieval Lives" czy "Gladiators: the brutal truth". Napisał też powieść "Krążownik „Titanic” Douglasa Adamsa", w której odnosi się do wątków z sagi "Autostopem przez galaktykę". Zagrał w takich produkcjach, jak "Jabberwocky", "O czym szumią wierzby", czy "Green Card Fever".

