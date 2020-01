Nie żyje aktor, scenarzysta i reżyser znany z filmów takich jak "Absolwent" czy "Dwóch zgryźliwych tetryków"

Henry Zuckerman znany jako Buck Henry to amerykański aktor, scenarzysta, reżyser filmowy oraz pisarz. Twórca był dwa razy nominowany do Oskara za reżyserię "Niebiosa mogą zaczekać" oraz scenariusz do "Absolwenta", który stworzył wspólnie z Calderem Willinghamem. Filmowiec ma na swoim koncie wiele ról w produkcjach takich jak "Candy", "Człowiek, który spadł na ziemię", "Dwaj zgryźliwi tetrycy" czy "Śniadanie mistrzów". Był również współtwórcą serialu "Get Smart", który w 2008 roku został przeniesiony na duży ekran w postaci filmu "Dorwać Smarta" z Anne Hathaway i Stevem Carellem.

Nie żyje Buck Henry znany z "Absolwenta" i "Dwóch zgryźliwych tetryków"

Buck Henry nie żyje. Jak podaje portal "Deadline", aktor zmarł na atak serca w szpitalu Cedars-Sinai Health Center. Twórca miał 89 lat, a tragiczne wieści potwierdziła jego rodzina.

Henry w swojej karierze prowadził także odcinki pierwszego sezonu "Saturday Night Live". Wśród wielu nagród, które zdobył podczas swojej działalności znalazł się Żłoty Glob oraz wyróżnienie Festiwalu Filmowego w Wenecji. Ma na koncie także nagrody BAFTA oraz Writers Guild.

Filmowiec nie miał dzieci, do ostatnich chwil towarzyszyła mu żona, Irena.

Twórcę pożegnał na swoim Instagramie między innymi reżyser, scenarzysta, producent i aktor Judd Apatow.

" Buck Henry był przezabawny i błyskotliwy, rozśmieszał nas częściej niż zdawaliśmy sobie sprawę. Miałem szczęście uczestniczyć z nim w panelu SXSW i był przezabawny. Powiedział kiedyś, że nie lubi pisać z ludźmi, ponieważ nie są tak zabawni jak on, a jeśli są to ich za to nienawidzi. "

