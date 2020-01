Nie żyje aktor z "Grease". Edd Byrnes miał 87 lat

Kolejna strata dla amerykańskiego przemysłu filmowego. 8 stycznia 2020 roku w swoim domu w Santa Monica zmarł 87-letni aktor filmowy, telewizyjny i teatralny Edd Byrnes. Odszedł z przyczyn naturalnych. Wieloletnia partnerka Byrnesa Catherine Gross oraz jego syn Logan Byrnes, są pogrążeni w żałobie.

Nie żyje Edd Byrnes. Miał 87 lat

O śmierci aktora poinformował portal The Hollywood Reporter. Mimo sędziwego wieku najbliżsi Byrnesa nie spodziewali się jego nagłego odejścia. Logan Byrnes napisał tweeta na temat śmierci ojca.

" Z głębokim smutkiem i żalem dzielę się z wami odejściem mojego ojca Edda Byrnesa. Był niesamowitym człowiekiem i jednym z moich najlepszych przyjaciół. Przeczytajcie załączony komunikat prasowy. "

Byrnes urodził się w 1932 roku w Nowym Jorku jako Edward Byrne Breitenberger. Jako nastolatek zmienił swoje nazwisko, by oddać hołd dziadkowi. Jako dwudziestolatek rozpoczął karierę aktorską, grywając w lokalnym teatrze w stanie Connecticut. Po około roku na scenie Byrnes przeprowadził się do Hollywood, by zostać aktorem z prawdziwego zdarzenia.

W latach 50. zadebiutował w produkcjach kinowych i telewizyjnych. Jedna z jego najsłynniejszych ról to postać detektywa Geralda Kooksona III, znanego przez widzów po prostu jako "Kookie" w serialu "77 Sunset Strip". Dzięki tej roli Byrnes stał się bożyszczem nastolatków i zyskał wielką jak na tamte czasy popularność. W kolejnych latach występował w wielu spaghetti westernach, takich jak "Renegade Riders" czy "Red Blood, Yellow Gold". Był także prowadzącym amerykańską wersję programu "Koło fortuny".

Jedną z najsłynniejszych ról filmowych Byrnesa była postać Vince'a Fontaine'a w musicalu "Grease". Sukces filmu sprawił, że aktor dostał angaż do kolejnych produkcji kinowych oraz telewizyjnych. Najbardziej znane seriale, w których występował Byrnes to "Aniołki Charliego", "Statek miłości", "Fantasy Island", czy "Świat według Bundych". Ostatnią rolą aktora była postać Bobby'ego Icovelli w filmie telewizyjnym z 1999 roku "W rytmie rock'n'rolla".

